Принцесса Уэльская в клетчатых пальто: любимые образы Кейт

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Реклама

Синее пальто от Сhris Kerr

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Недавно все обсуждали новый образ принцессы Кэтрин во время ее визита в Шотландию с принцем Уильямом. Они посетили город Стирлинг, где у них был запланирован ряд мероприятий. Там принцесса появилась в пальто синего цвета в клетку, сшитом специально для нее на заказ брендом Сhris Kerr, дополнив наряд свитером с высоким воротником из мериносовой шерсти от Hobbs London и сапогами на каблуках Gianvito Rossi. Образ Кэтрин фактически скопировала ее помощница Натали Бэрроуз на что обратили внимание, как фотографы, так и королевские поклонники.

Стильный тренч

Принцесса Уэльская с мужем Уильямом / © Getty Images

В мае 2021 года и тоже в Шотландии мы видели Кэтрин в похожем длинном тренче в клетку, когда они с мужем принимали на мероприятии во дворце Холирудхаус сотрудников благотворительной организации NHS Charities Together и NHS. Наряд Кейт был с золотыми пуговицами и поясом, и идеально сочетался с золотистым платьем и изумрудными замшевыми туфлями на каблуках и сапфировыми серьгами с бриллиантами в ушах.

Изумрудная клетка Alexander McQueen

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Чаще всего принцесса Уэльская выбирает клетчатые луки именно для поездок в Шотландию. В 2019 году Кейт и Уильям посещали музей Виктории и Альберта в Данди после официального открытия первого в Шотландии музея дизайна. В тот день Кэтрин появилась на публике в коротком пальто от Alexander McQueen, которое сочетала с изумрудным шарфом на шее, перчатками и маленькой изумрудной сумкой-чемоданом. Также Кэтрин носила одни из своих любимых серьг с сапфирами.

Реклама

Серое короткое пальто в клетку

Принцесса Уэльская / © Getty Images

В 2013 году, когда Кейт была беременна своим первенцем — принцем Джорджем — они посещали с Уильямом Глазго, в Шотландии. Визит был в развлекательный центр Дональда Дьюара. Тогда Кэтрин продемонстрировала очередной клетчатый образ в коротком сером однобортном пальто на пуговицах в сочетании с черными плотными колготами и высокими замшевыми сапогами-челками на каблуках. Образ дополняли все те же любимые сапфировые серьги с бриллиантами из гарнитура, что и помолвочное кольцо Кэтрин.

Праздничное от Miu Miu на Рождество

Принцесса Уэльская / © Getty Images

В декабре 2017 года Кэтрин была беременна третьим ребенком — принцем Луи — и посетила рождественскую службу с королевской семьей в Сандрингеме, выбрав для выхода клетчатое пальто в празднично красно-зеленых цветах от Miu Miu. Двубортное пальто с золотыми пуговицами отлично сочеталось с меховой шапкой (из искусственного меха, разумеется) и плотными черными колготами, а также подчеркивало растущий беременный живот Кейт.

Напомним, ранее мы показывали вам стильные зимние образы принцессы Уэльской.