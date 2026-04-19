"Проклятые тиары" Виндзоров: каких украшений королевским особам лучше избегать

Елизавета Боуз-Лайон и принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Тиара «Клубничный лист» Гессен

Из всех британских королевских тиар — тиара Гессен «Клубничный лист» является одной из самых печально известных. Эта диадема, украшенная бриллиантовой листвой и листьями земляники, была создана принцем Альбертом (мужем королевы Виктории) в 1861 году, скорее всего, в качестве свадебного подарка для его второй дочери — принцессы Алисы, согласно данным Королевской коллекции.

Известно, что принц Альберт так и не попал на свадьбу. Он умер от брюшного тифа 14 декабря 1861 года. А его дочь, которая получила тиару в подарок, также постигла трагическая судьба. Двое из четырех детей Алисы от мужа, Людовика IV, великого герцога Гессенского, умерли в раннем возрасте. Принц Фридрих умер в возрасте 3 лет в 1873 году, упав из окна, а принцесса Мария умерла в 1878 году от дифтерии. Принцесса Алиса умерла от той же болезни, что и ее дочь, в возрасте 35 лет 14 декабря 1878 года — в тот же день, когда умер ее отец принц Альберт.

В наследство эта тиара досталась ее сыну Эрнесту. Как пишет журнал Tatler, он одолжил украшение своей первой жене, великой княгине Виктории Мелите, для коронации царя Николая II. Единственный ребенок пары умер от тифа, и вскоре они развелись.

Эрнест женился во второй раз на Элеоноре Сольмс-Гогенсольмс-Лихской в ​​1905 году. Их старший сын, Георг Донат, наследный великий герцог Гессенский, женился на принцессе Сесилии Греческой и Датской, сестре покойного принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Затем она надела тиару на коронацию короля Георга VI в 1937 году, прежде чем трагедия постигла ее семью.

6 ноября 1937 года у Сесилии начались преждевременные роды во время поездки на свадьбу брата ее мужа, что вынудило самолет, в котором она летела, совершить досрочную посадку. Самолет разбился, погибли все находившиеся на борту, включая Элеонору, Георга, Сесилию и их двух сыновей.

В настоящее время тиара, которая была найдема в обломках разбившегося самолета, хранится в Фонде дома Гессенских.

Тиара «Восточный круг»

Созданная Гаррардом в 1853 году, эта тиара является одной из старейших, когда-либо созданных для королевской семьи. Украшенная цветами лотоса и арками в стиле Моголов, тиара изначально была разработана с использованием 2600 бриллиантов и множества опалов — по слухам, это был любимый элемент тиары принца Альберта, который заказал ее для своей жены, королевы Виктории.

Невестка Виктории, королева Александра Датская, унаследовавшая тиару как жена короля Эдуарда VII, распорядилась убрать опалы, поскольку они вышли из моды из-за растущей ассоциации этого драгоценного камня с несчастьем. Принцесса Александра заказала восстановление тиары в 1902 году, заменив все опалы коллекцией бирманских рубинов, которые также принадлежали ее свекрови, и убрав несколько арок, чтобы уменьшить ее размер.

Тиара «Восточный обруч» с тех пор передавалась по наследству в монархии, поскольку королева Виктория в своем завещании указала, что восточный обруч должны носить только королевы и будущие королевы.

Тиара оставалась во владении королевы-матери Елизаветы до ее смерти в 2002 году, после чего перешла к ее дочери, королеве Елизавете II.

Сейчас увидеть тиару можно на принцессе Уэльской Кэтрин. Она носила ее на государственном банкете 3 декабря 2025 года.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Владимирская тиара

Тиара Великой княгини Владимирской была любимым украшением покойной королевы Елизаветы II.

Прежде чем попасть в британскую королевскую коллекцию, тиара, изготовленная Болиным, принадлежала своей тезке, великой княгине Марии Павловне, жене русского великого князя Владимира Александровича и тете царя Николая II по браку. Она заказала это украшение из бриллиантов и жемчуга в честь своей свадьбы.

Однако это не стало предвестником удачи для великой княгини. После убийства царя Николая II в 1918 году Мария бежала из Владимирского дворца, оставив тиару. Сын Марии и британский арт-дилер позже, переодевшись рабочими, вернули украшения и привезли их в Англию.

Великая княгиня Мария Павловна и королева Елизавета II / © Getty Images

Мария больше никогда не видела тиару. После ее смерти тиару унаследовала ее дочь, великая княгиня Елена Владимировна.

Елена, которая была замужем за бедным принцем Николаем Греческим и Датским, затем продала это изделие королеве-матери, которая передала его королеве Елизавете II.

Королева продолжала носить это украшение, которое она заказала заново, чтобы жемчуг можно было менять местами с изумрудами или без драгоценных камней, на протяжении всего своего правления. Это была последняя тиара, которую она надела перед своей смертью 8 сентября 2022 года.

Алмаз Кох-и-Нур

Елизавета Боуз-Лайон — мать королевы Елизаветы II — носила проклятый драгоценный камень, известный как Кох-и-Нур, или бриллиант «гора света», в день коронации ее мужа короля Георга VI в 1937 году.

Коронация короля Георга VI / © Associated Press

Этот камень весом 105 карат был найден на берегу священной реки Кришна на юге Индии около 800 лет назад, после чего столетиями хранился скрытым внутри золотой статуи в индуистском храме, а затем переходил из рук в руки Персидской, Афганской, Сикхской и Могольской империй.

Считалось, что все мужчины, пытавшиеся носить этот бриллиант, погибали «ужасной» смертью. Однако женщинам из королевских семей повезло больше: королева Виктория приобрела бриллиант в 1849 году в рамках договора, знаменующего окончание второй англо-сикхской войны, сообщает NPR. Считается, что женщины — особенно королевы-консорты — могут безопасно носить Кох-и-Нур.

Алмаз Кох-и-Нур / © Getty Images

Королева-мать Елизавета снова надела корону на коронацию своей дочери в 1953 году, и в последний раз ее видели на гробу королевы-матери в 2002 году.

Коронация королевы Елизаветы II / © Associated Press

В 2023 году этот алмаз специально не был включен в коронационную корону королевы Камиллы, поскольку Индия, Иран и Афганистан претендовали на этот легендарный камень. В настоящее время он выставлен в лондонском Тауэре как часть британских королевских драгоценностей.