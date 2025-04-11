Просто и нежно: история свадебного платья последней королевы Югославии, которое она одолжила

Свадьбы короля Югославии Петра и принцессы Греции Александры / © Associated Press

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В разгар Второй мировой войны в Лондоне состоялось праздничное событие — 20 марта 1944 года женились король Югославии Петр II и принцесса Греции Александра. Свадьба состоялась в посольстве Югославии.

Празднование прошло в Великобритании, поскольку пара находилась в изгнании в Лондоне во время Второй мировой войны.

Королева Александра / © Associated Press

Невеста надела лаконичное и элегантное платье, которое отлично смотрится и в наши дни. Это был наряд из атласа жемчужного оттенка с длинными рукавами, квадратным вырезом, а также шлейфом.

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Платье принцесса не покупала, а согласно ее личным записям и воспоминаниям, она одолжила его у родственников — Александра надела платье британки леди Мэри Лигон, супруги беглого в детстве из Петербурга потомка Романовых — князя Всеволода. Они в те годы тоже жили в Лондоне. Красивую кружевную фату ей одолжила Марина, герцогиня Кентская.

Британский король Георг VI, исполнявший обязанности шафера, король Петр, королева Александра и король Норвегии Хокон / © Associated Press

Поскольку невеста была немного выше мужа, она обула туфли на невысоких каблуках, а также отказалась от тиары. По ее словам «она не хотела возвышаться над ним». Длинную фату она закрепила нежными украшениями в виде цветов апельсина.

Свадьбы короля Югославии Петра и принцессы Греции Александры / © Associated Press

Среди присутствовавших королевских гостей и родственников были король Георг VI (крестный отец короля Петра и отец Елизаветы II) и королева Елизавета, король Норвегии Хокон, король Греции Георг II (дядя невесты), королева Нидерландов Вильгельмина и принц Бернхард Нидерландский, герцог Глостерский, а также принцесса Марина, герцогиня Кентская (двоюродная сестра невесты).

Герцог Глостерский, герцогиня Кентская, король Великобритании Георг VI, король Питер, король Норвегии Хокон, королева Александра, принцесса Асбасия, король Греции Георг, принц Бернхардт Нидерландский, королева Великобритании Елизавета, принц Томислав и королева Нидерландов Вильгельмина / © Associated Press

​​Год спустя Александра родила своего единственного сына Александра, наследного принца Югославии. Однако счастье семьи было недолгим: 29 ноября 1945 года маршал Тито провозгласил Социалистическую Федеративную Республику Югославия, и Александра, которая никогда не ступала на территорию своей этой страны, осталась без короны. Отмена югославской монархии имела очень серьезные последствия для королевской четы. Без гроша в кармане и не способный приспособиться к роли обычного гражданина, Петр II обратился к алкоголю и многочисленным связям с другими женщинами. Угнетенная поведением мужа, Александра пренебрегла сыном и предприняла несколько попыток самоубийства.

Петр II много лет страдал от цирроза печени. Умер он в денверской больнице 3 ноября 1970 года, после неудачной пересадки печени. После смерти мужа здоровье Александры продолжало ухудшаться. Она умерла от рака в 1993 году.