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- Звезды и мода
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Просто и нежно: история свадебного платья последней королевы Югославии, которое она одолжила
Ее атласное платье выглядит стильно и в наши дни.
В разгар Второй мировой войны в Лондоне состоялось праздничное событие — 20 марта 1944 года женились король Югославии Петр II и принцесса Греции Александра. Свадьба состоялась в посольстве Югославии.
Празднование прошло в Великобритании, поскольку пара находилась в изгнании в Лондоне во время Второй мировой войны.
Невеста надела лаконичное и элегантное платье, которое отлично смотрится и в наши дни. Это был наряд из атласа жемчужного оттенка с длинными рукавами, квадратным вырезом, а также шлейфом.
Платье принцесса не покупала, а согласно ее личным записям и воспоминаниям, она одолжила его у родственников — Александра надела платье британки леди Мэри Лигон, супруги беглого в детстве из Петербурга потомка Романовых — князя Всеволода. Они в те годы тоже жили в Лондоне. Красивую кружевную фату ей одолжила Марина, герцогиня Кентская.
Поскольку невеста была немного выше мужа, она обула туфли на невысоких каблуках, а также отказалась от тиары. По ее словам «она не хотела возвышаться над ним». Длинную фату она закрепила нежными украшениями в виде цветов апельсина.
Среди присутствовавших королевских гостей и родственников были король Георг VI (крестный отец короля Петра и отец Елизаветы II) и королева Елизавета, король Норвегии Хокон, король Греции Георг II (дядя невесты), королева Нидерландов Вильгельмина и принц Бернхард Нидерландский, герцог Глостерский, а также принцесса Марина, герцогиня Кентская (двоюродная сестра невесты).
Год спустя Александра родила своего единственного сына Александра, наследного принца Югославии. Однако счастье семьи было недолгим: 29 ноября 1945 года маршал Тито провозгласил Социалистическую Федеративную Республику Югославия, и Александра, которая никогда не ступала на территорию своей этой страны, осталась без короны. Отмена югославской монархии имела очень серьезные последствия для королевской четы. Без гроша в кармане и не способный приспособиться к роли обычного гражданина, Петр II обратился к алкоголю и многочисленным связям с другими женщинами. Угнетенная поведением мужа, Александра пренебрегла сыном и предприняла несколько попыток самоубийства.
Петр II много лет страдал от цирроза печени. Умер он в денверской больнице 3 ноября 1970 года, после неудачной пересадки печени. После смерти мужа здоровье Александры продолжало ухудшаться. Она умерла от рака в 1993 году.