Стильно и с юмором: какие футболки носит Алексей Арестович

После начала полномасштабной войны стиль политиков и публичных личностей очень изменился. Теперь многие из них носят в основном футболки или стиль милитари. Не исключение и Алексей Арестович, который чаще всего в эфирах появляется в рубашках, кофтах на молнии или в футболках.

Вероятно, смотря ежедневные интервью Алексея, вы не всегда обращали внимания на его забавные футболки, а они обычно у него однотонные или с оригинальными принтами. Так главного успокоителя украинцев можно увидеть в футболках с гербом, кадром из комедийного фильма "Не бойся, я рядом!", где он играл в 2012 году, а также с фразой "Русь - Украина" и "Русский военный корабль, иди нах*й!".

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Алексей Арестович

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