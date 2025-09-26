Простое, но гениальное: свадебное платье принцессы Александры, которое актуально и через 60 лет

Принцесса Александра / © Associated Press

Александра — единственная дочь принца Георга, герцога Кентского, и принцессы Марины Греческой и Датской, то есть она является двоюродной сестрой покойной королевы Елизаветы II. Ее свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве 24 апреля 1963 года, а избранником стал Ангус Джеймс Брюс Огилви. Жених подарил невесте на помолвку кольцо с сапфиром, оправленным в золото и дополненого бриллиантами с обеих сторон.

Свадьба пары стала событием мирового масштаба — на ней присутствовала королевская семья, и она транслировалась по телевидению, благодаря чему ее посмотрели около 200 миллионов человек во многих странах. Но главное внимание всегда приковано к образу невесты, а она выбрала для церемонии скромное платье, которое даже спустя 62 года с дня венчания выглядит стильно и современно.

Принцесса Александра Кентская в день свадьбы / © Associated Press

Однако если сейчас такой выбор больше можно назвать классическим свадебным платьем, то для 1963 года — это был очень простой наряд, особенно для принцессы. Платье отличалось исключительной простотой линий. Александра при выборе наряда также нарушила давнюю традицию, использовав тонкое хлопковое кружево с легким кремовым оттенком, вместо привычного чистого белого.

Лиф платья был облегающим и простым, с высоким круглым вырезом и длинными рукавами, юбка была прямой и гладкой спереди, а сзади расширялась и превращалась в длинный шестиметровый шлейф. Кружево в наряде было с замысловатым узором, который напоминал желуди и дубовые листья. Вероятно, такой узор был выбран неспроста и символизировали силу, стойкость брака и надежду на продолжение рода, ведь желуди и дубовые листья традиционно имели геральдическое значение в королевской семье. Называлось кружево Valenciennes lace (валенсиенское кружево) и это известный вид высококачественного французского материала. Его заказали из Франции и ввозили под особой конфиденциальностью — делались специальные таможенные соглашения, чтобы пресса не узнала о доставке материала и не выведала, кто дизайнер и каким будет фасон.

Принцесса Александра Кентская в день свадьбы / © Associated Press

Платье разработал для невесты ирландский дизайнер Джон Каванах и добавил в него необычную деталь — кусок кружева от покойной бабушки невесты, принцессы Николы Греческой и Датской. Также невеста надела длинную фату, которая была сшита из такого же узорчастого кружива, что и ее нежное платье.

На голове принцессы сверкала тиара лондонского Сити с бриллиантов, подаренная ее матери на свадьбу в 1934 году. Завершали свадебный образ нежный классический букет и белые туфли.

Александра и Ангус были в браке 41 год — до смерти Огилви в 2004 году. У них родилось двое детей — Джеймс и Марина.