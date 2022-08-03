Провал или успех: история платья "Элвис" принцессы Дианы, которое она надевала в Китае

Это платье много критиковали, но в итоге оно стало одним из культовых нарядов "народной принцессы" и было продано за огромные деньги.

В годы, когда принцесса Диана была членом британской королевской семьи, она старалась соответствовать возложенному на нее статусу, ведь каждый ее шаг и образ активно обсуждались в прессе. Поэтому Диана детально продумывала свои наряды, особенно для заграничных туров.

Так, в 1989 году, еще когда Уэльская состояла в браке с принцем Чарльзом, вместе с мужем она отправилась в Китай с официальным трехдневным визитом по случаю открытия Гонконгского культурного центра. Одним из нарядов, который она надела, стало длинное белое платье с болеро.

Специально для поездки этот наряд был создан дизайнером леди Дианы - француженкой Кэтрин Уолкер. Платье имело простой приталенный силуэт - такие в те годы очень полюбила леди Ди, постепенно отказываясь от пышных юбок и бантов. Платье и болеро швеи Уолкер полностью вручную расшили белыми жемчужинами - это была дань уважения Поднебесной.

Принцесса Диана, 1989 год / Фото: Getty Images

"Всякий раз, когда я видела принцессу в этом платье, я не могла не чувствовать, что никто другой не смог бы носить это платье и болеро. Она сияла в платье, и платье сияло вокруг нее", - рассказала Уолкер своей книге "Кэтрин Уокер: автобиография частного кутюрье Дианы, принцессы Уэльской".

Особое внимание в этом ансамбле заслужило болеро с воротником-стойкой и рукавами до локтя. Название образу дала сама принцесса Уэльская, отметив как-то, что это платье "Элвис", а все из-за болеро, которое напоминало культовый белый костюм короля рок-н-ролла. Да и сверкал этот ансамбль не меньше, чем тот, что носил певец.

Платье принцессы Дианы "Элвис" / Фото: Associated Press

Дополнили образ Дианы знаменитая тиара "Узелки любви", которая была создана для королевы Марии в 1914 году мастерами ювелирного Дома Garrard, сатиновыми туфлями, клатчем, серьгами-каплями тоже из жемчуга и браслетом (эти украшения сейчас принадлежат герцогини Кембриджской).

Платье принцессы Дианы "Элвис" / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что выглядела Диана в этом ансамбле очень гламурно и мило, многие модные критики того времени ее вечерний аутфит раскритиковали. Одной из претензий к образу было то, что принцесса сочетала столь богато украшенное платье с жемчужной короной и буквально терялась в этом наряде. Этот лук леди Ди повторила в том же году, когда надела ансамбль на British Fashion Awards, заменив только украшения и сделав другую укладку.

Незадолго до своей смерти в 1997 году Диана решила распродать гардероб на аукционе Christie's, а вырученные средства передать на борьбу со СПИДом и раком груди. Одним из нарядов, которое она передала для продажи, было это платье, расшитое жемчужинами. Но, по воспоминаниям куратора Christie's Мередит Этерингтон-Смит, одним из критиков этого образа был старший сын Дианы - принц Уильям. Подростку совершенно не нравилось это платье: "Мама, это слишком ужасно, чтобы продавать", - заявил он тогда.

Платье принцессы Дианы "Элвис" / Фото: Associated Press

Все же Диана выставила наряд на продажу и заработала на благое дело 151 тысячу долларов. Покупателем стала компания The Franklin Mint, которая занималась выпуском сувенирной продукции с изображениями принцессы. На данный момент платье хранится в лондонском музее Виктории и Альберта.

Платье принцессы Дианы "Элвис" / Фото: Associated Press

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