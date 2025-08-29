Пучки, косички и банты: любимые прически принцессы Шарлотты Уэльской

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Этот стиль можно назвать уже «фирменной прической Шарлотты», которую девочка выбирает для появлений в светском обществе. Рассмотрим детальнее, как она выглядит и вспомним, какие еще прически носила принцесса.

Две косы и бант

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Любимая прическа принцессы Шарлотты представляет собой две косы, по одной с каждой стороны головы, которые к концу соединяются в одну косу и дополняются бантом.

Такая прическа выглядит аккуратно и опрятно, волосы не путаются и не попадают в глаза, что особенно важно для публичных мероприятий и для фотографий, которые делают профессиональные фотографы.

С такой прической мы видели Шарлотту на Парада выноса знамени 2025 года в честь празднования дня рождения ее деда — короля Чарльза III.

Также две косы принцесса носила на параде, посвященном 80-летию Дня Победы в Европе в мае 2025 года в Лондоне, когда вышла со своими родителями и братьями на балкон Букингемского дворца.

Принцесса Шарлотта с родителями Уильямом и Кейт / © Getty Images

Часто принцесса подбирает бант к прическе, который подходит по цвету к ее платью. Такой образ мы видели на Лотти во время Уимблдонского теннисного турнира в Лондоне в 2024 году.

Принцесса Шарлотта на Уимблдоне / © Getty Images

Коса заплетенная в пучок

Еще одна прическа, с которой принцесса Шарлотта появляется на публичных мероприятия — пучок — с таким мы видели ее на церемонии выноса знамени в 2023 году. Волосы Лотти были собраны все также в две косы по бокам, а потом внизу туго завязаны в пучок.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

А плетеный пучок принцессы Шарлотты был доведен до совершенства на коронации ее деда — короля Чарльза III, к нему добавился красивый головной убор в виде венка с серебряной листвой и цветочным узором.

Принцесса Шарлотта на коронации короля Чарльза III / © Getty Images

Прямые волосы

Очень редко принцесса Шарлотта носит просто распущенные прямые волосы, но, как правило, это происходит не на официальных королевских мероприятиях. В таком образе Шарлотта появилась перед финальным матчем женского чемпионата Европы по футболу 2025 года между сборными Англии и Испании на швейцарском стадионе в Базеле.

Принцесса Шарлотта с отцом Уильямом в Швейцарии / © Getty Images

Две косы

Когда Шарлотта была младше она любила заплетать две косы по бокам, не соединяя их бантом. Тогда волосы Лотти были короче, да и прическа такая отлично подходила ее возрасту. С такой принцесса появилась на Играх Содружества 2022 года в Бирмингеме.

Принцесса Шарлотта в 2022 году / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, какие образы принцесса Шарлотта выбирала для выходов на публику уходящим летом.