Пурпур императоров: самый дорогой краситель Древнего мира

На протяжении веков он был высшим символом статуса, цветом королей, королев и императоров. Но его резервировали для знати не потому, что он был просто красивым, а потому, что его изготовление требовало целого состояния, огромного количества ручного труда и тысяч гниющих улиток.

Давайте немного глубже погрузимся в вонючую и дорогую правду о тирийском пурпуре. Чтобы создать этот цвет, древние мастера окрашивания собирали тысячи морских улиток. Затем из улиток извлекали железы и помещали их в свинцовый котел. Котлы постепенно нагревали в течение десяти дней, и смесь в конце концов становилась красновато-пурпурного цвета — тирийского пурпура. Говорят, процесс имел совершенно ужасный запах, поэтому красильщики были вынуждены работать с подветренной стороны городов.

Почему же пурпур был доступен лишь элите? Во-первых, он был невероятно дорогим. Выход красителя в этом процессе был шокирующе малым. Чтобы получить лишь один грамм краски, нужно было от 10 до 12 тысяч улиток. А чтобы создать настоящую императорскую мантию или тогу, нужно было около 250 тысяч улиток.

Чрезвычайная стоимость и огромные трудовые затраты на создание пурпурного красителя делали его доступным только для невероятно богатых и влиятельных людей. В результате древние римляне строго регулировали, кто мог носить пурпур, и в основном он был разрешен только императорам. Это было закреплено законом — так называемыми законами о роскоши, которые означали, что люди «неправильного» социального статуса не имели права носить этот цвет и могли быть привлечены к суду и казнены.

Императоры использовали пурпур, чтобы подчеркнуть свой образ и укрепить представление о высшей императорской власти. И за пределами Древнего Рима пурпур оставался цветом элиты. Его продолжали использовать монархи, и он продолжал символизировать их королевское достоинство, величие и статус правителей страны.

Одной из вариаций пурпура был синий — глубокий синий цвет, который также было чрезвычайно сложно получить как краситель, поэтому со временем он тоже начал ассоциироваться с королевской властью. Поскольку законы о роскоши закрепляли право носить пурпур и синий только за монархами, даже очень богатые люди не имели права использовать эти цвета.

Удивительно, но пурпур оставался очень редким цветом из-за чрезвычайной дороговизны его производства вплоть до 19 века. И так было до 1856 года, когда химик Уильям Генри Перкин случайно открыл синтетический пурпурный краситель.

На самом деле он пытался найти лекарство от малярии, но побочным продуктом стал прекрасный пурпурный краситель, который можно было использовать для повседневной одежды. И после этого мы видим настоящий взрыв популярности пурпурных платьев и другой одежды.

