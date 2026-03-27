Пять тиар королевы Иордании Рании: изысканные драгоценности арабской красавицы

Королева Рания

Реклама

Королева Иордании Рания невероятно стильная, в чем мы неоднократно убеждались на протяжении всех лет, когда она демонстрировала свои изысканные дизайнерские образы, но не только ими Ее Величество удивляла. Также Рания имеет роскошный вкус в отношении драгоценностей, особое место среди которых занимают тиары. Однако в отличие от европейских королевских особ, тиары, которые носила Рания, имеют современное происхождение и изготовлены известными ювелирными брендами.

Тиара от Fred

Королева Иордании Рания / © Instagram королевы Рании

Это одно из самых интересных украшений не только в коллекции иорданской королевской семьи, но и среди драгоценностей других монарших семей. Дело в том, что эта тиара отличается сложными арабским письмом в котором читается фраза «Аллах Великий».

Тиара изготовлена из 1300 бриллиантов и является подарком Рании ее мужем королем Абдаллой в 2006 году. Украшение разработал французский ювелир Ян Сикар, который работал в бренде Fred Joaillier с 1996 по 2012 годы.

Реклама

Тиара от Cartier

Королева Иордании Рания / © Getty Images

Эта тиара Рании не принадлежит, однако она ее неоднократно надевала, в частности, на свою коронацию. Украшение создано в 1970 годах и его король Хусейн сначала подарил королеве Алии и это была ее самая известная драгоценность, которую она часто носила. После трагической смерти Алии в авиакатастрофе 1977 года тиару унаследовала ее дочь, принцесса Хайя и таким образом украшение стало ценной семейной реликвией. Именно Хайя одолжила Рании тиару на коронацию.

Драгоценность создана ювелирным брендом Cartier и имеет очень необычный абстрактный дизайн.

Тиара от Boucheron

Королева Иордании Рания / © Getty Images

Это изысканная и очень лаконичная тиара-бандо в которой Рания Рания дебютировала в 2008 году. Сначала украшение должно было носиться как браслет, однако Рания всегда надевала его на голову как бандо.

В этом украшении Рания особенно часто появлялась на публике: дополняла им вечерние образы, позировала на портретах и даже надевала его для фотсессий для глянца.

Реклама

Бриллиантовая тиара

Королева Иордании Рания / © Getty Images

Эта сложная и элегантная драгоценность полностью инкрустирована бриллиантами, которые собраны в цветы, обрамленные в жесткую треугольную основу. Бренд тиары неизвестен, но ее форма позволяет предположить, что изначально это было колье.

Впервые королева появилась в тиаре в 2001 году, но носила ее на протяжении всех этих лет лишь несколько раз.

Тиара с изумрудами Boucheron

Королева Иордании Рания / © Getty Images

Эту тиару создала Соланж Азагури Партридж для ювелирного бренда Boucheron в 2003 году. Вероятно, украшение не принадлежало королеве, а было взято в аренду, поскольку в 2007 году украшение также демонстрировали на мероприятии бренда.

Тиара выполнена в виде плюща и украшена изумрудами, которые оправлены в золото и была вдохновлена архивным колье, датируемым 1890 годом. Рания носила ее только дважды.