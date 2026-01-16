ТСН в социальных сетях

Пять звезд, который пришли на "Золотой глобус 2026" с мамами

Мама — главный человек в жизни каждого и, конечно, важный день с ней хотят разделить и известные личности.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Звезды с мамами на "Золотом глобусе 2026"

Звезды с мамами на "Золотом глобусе 2026" / © Getty Images

На нынешней церемония вручения премии «Золотой глобус» концентрация мам (и даже некоторых пап) на красной дорожке была невероятной и мероприятие превратилось в действительно семейное. Кто пригласил близких на важный день вы можете увидеть ниже.

Леонардо Ди Каприо

Актер традиционно пришел с мамой Ирмелин ДиКаприо. Он единственный ребенок женщины.

Леонардо Ди Каприо с мамой / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо с мамой / © Getty Images

Джейкоб Элорди

Звезда «Франкенштейна» пригласил свою маму Мелиссу Элорди. Актер четвертый ребенок женщины, ведь также у Джейкоба есть три старших сестры.

Джейкоб Элорди с мамой / © Getty Images

Джейкоб Элорди с мамой / © Getty Images

Майли Сайрус

Певица пришла с мамой Тиш Сайрус. Майли одна из пяти детей женщины.

Майли Сайрус с мамой / © Getty Images

Майли Сайрус с мамой / © Getty Images

Майкл Б. Джордан

Звезда фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» также пригласил маму Донну и для фото они позировали держась за руки.

Майкл Б. Джордан с мамой / © Getty Images

Майкл Б. Джордан с мамой / © Getty Images

Глен Пауэлл

Актер Глен Пауэлл пришел на важное событие с отцом Гленом Павеллом-старшим и мамой Синди Пауэлл.

Глен Пауэлл с мамой и папой / © Getty Images

Глен Пауэлл с мамой и папой / © Getty Images

