Пять звезд, который пришли на "Золотой глобус 2026" с мамами
Мама — главный человек в жизни каждого и, конечно, важный день с ней хотят разделить и известные личности.
На нынешней церемония вручения премии «Золотой глобус» концентрация мам (и даже некоторых пап) на красной дорожке была невероятной и мероприятие превратилось в действительно семейное. Кто пригласил близких на важный день вы можете увидеть ниже.
Леонардо Ди Каприо
Актер традиционно пришел с мамой Ирмелин ДиКаприо. Он единственный ребенок женщины.
Джейкоб Элорди
Звезда «Франкенштейна» пригласил свою маму Мелиссу Элорди. Актер четвертый ребенок женщины, ведь также у Джейкоба есть три старших сестры.
Майли Сайрус
Певица пришла с мамой Тиш Сайрус. Майли одна из пяти детей женщины.
Майкл Б. Джордан
Звезда фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» также пригласил маму Донну и для фото они позировали держась за руки.
Глен Пауэлл
Актер Глен Пауэлл пришел на важное событие с отцом Гленом Павеллом-старшим и мамой Синди Пауэлл.