Пышное платье с 4-метровым шлейфом: каким был свадебный наряд герцогини Кентской
В 1961 году Кэтрин Уорсли герцогиней Кентской пройдя к алтарю в красивом платье.
Кэтрин, герцогиня Кентская в молодые годы была одним из самых популярных членой британской королевской семьи. И, как сейчас принцесса Уэльская Кейт, она славилась своей красотой, стилем и утонченностью.
К семье она присоединилась в 1961 году, когда 8 июня стала женой двоюродного брата покойной королевы Елизаветы II — принца Эдуарда, герцога Кентского. И не успела Кэтрин обвенчается, как уже нарушила вековые королевские традиции, ведь вместо Вестминстерского аббатства, собора Святого Павла, Королевской часовни Сент-Джеймсского дворца или часовни Святого Георгия в Виндзоре невеста настояла на том, чтобы они с Эдуардом поженились в ее родном графстве Йоркшир, в историческом Йоркском соборе, который не использовался для проведения королевских свадеб уже 600 лет.
Однако церемония получилась красивой и романтичной. Невеста очаровала всех тогда своим красивым платьем, которое полностью соответствовало моде 60-х годов.
Платье разработал ирландский дизайнер Джон Кавана по рекомендации ее будущей свекрови, принцессы Марины, для которой ранее создал не один наряд. Оно имело круглый вырез лодочкой, облегающие рукава длинные украшенные пуговицами и роскошную пышную юбку с 4,5-метровым шлейфом. Сшито платье было из 217 метров белой узорчатой ткани. Якобы несколько стежков на подоле платья были намеренно оставлены необработанными из-за суеверия, что оставить какую-либо часть свадебного платья незавершенной — к счастью.
Также образ невесты дополняла длинная фата из тюля и бриллиантовая тиара в стиле бандо, принадлежавшая покойной бабушке ее мужа — королеве Марии, которая приобрела это изделие у Garrard & Co в 1925 году. Украшение она позаимствовала в коллекции своей свекрови.
Что интересно, фаты для невесты было создано три: для репетиции, для церемонии и для фотографий.
Перед свадьбой невеста немного переживала, что наряд такой пышный и тяжелый, что в нем будет неудобно двигаться, поэтому она репетировала ходьбу, реверансы и стояние на коленях в наряде — все то, что ей предстояло сделать в день венчания.
На этом громком королевском празднике присутствовали покойная королева, королева -мать, принц Филипп, юный принц Чарльз, а принцесса Анна была подружкой невесты.
Также присутствовали члены других европейских королевских семей: Дании, Греции, Нидерландов и Норвегии. Именно на этой свадьбе будущий король Испании Хуан Карлос встретился со своей возлюбленной — принцессой Софией Греческой и Датской, на которой в результате тоже женился.
У герцога и герцогини Кентских родилось в браке трое общих детей: лорд Николас Виндзор, леди Хелен Тейлор и Джордж, граф Сент-Эндрюс, а также 10 внуков.