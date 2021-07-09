Романы, мода и украденный сценарий: 15 фактов о сериале "Сплетница", которые вы могли не знать

Романы, мода и украденный сценарий: 15 фактов о сериале "Сплетница", которые вы могли не знать

Вы думали, что знаете все о культовом телешоу, не так ли? Но мы собрали малоизвестные факты, которые заставят вас немного поностальгировать по любимому сериалу.

В 2007 году на экраны вышел первый эпизод культового молодежного сериала "Сплетница". Шоу рассказывало о жизни и драмах богатых школьников из Верхнего Ист-Сайда и продержалось в эфире целых шесть сезонов, во время которых подростки со всего мира с замиранием сердца следили за жизнью Серены, Блэр, Чака, Дэна и Нейта.

В 2021 году HBO решило перезапустить проект и снять мини-сериал с таким же названием. Он не будет продолжением предыдущей истории, но тоже расскажет о подростковых драмах, отношениях, моде и Нью-Йорке. Поэтому предлагаем 15 малоизвестных фактов о первой версии сериала, которая покорила сердца миллионов. XOXO.

1. Сериал "Сплетница" основан на популярной одноименной серии романов американской писательницы Сесили фон Цигезар.

2. Изначально планировалось, что "Сплетница" будет фильмом, в котором главную роль сыграет Линдсей Лохан. Сценарий картины должна была написать создательница "Девочек Гилмор" Эми Шерман-Палладино, но этот план продюсеров не удался, и они нашли Джоша Шварца, чтобы он создал полноценный сериал.

3. Роль Серена Ван Дер Вудсен досталась Блейк Лайвли еще до кастинга. Дело в том, что книги Сесили фон Цигезар были очень популярны и обзавелись мощной фан-базой. Поклонники на различных форумах начали размышлять, кого бы они хотели видеть в роли главной героини сериала, и одной из предложенных фанатами кандидатур была актриса Блейк Лайвли.

"Сплетница" / Getty Images

4. На главную роль Блейк сначала не согласилась. Девушка хотела уйти из актерства и поступить в Колумбийский университет. Но так как кроме нее в этой роли создатели больше никого не видели, то уговорили девушку. Того, что сериал станет настолько популярным, Блейк тогда не предвидела, и вскоре ей пришлось бросить учебу, чтобы продолжить сниматься, потому что совмещать работу и занятия было тяжело.

Также читайте Интересные факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивят

5. На роль Серены также претендовали Дженнифер Лоуренс и Лейтон Мистер. Вторая актриса в конечном результате получила роль Блэр Уолдорф, но без курьезов не обошлось. Продюсеры сериала хотели, чтобы Серена и Блэр не были похожи друг на друга ни внешне, ни по характерам. Но когда Лейтон пришла на кастинг, она была блондинкой. Не долго раздумывая, девушка зашла в уборную и перекрасила сама волосы в темный цвет и, конечно же, благодаря такому поступку и отличной игре заполучила желаемую роль.

6. На экране Серена и Блэр были лучшими подругами, но вот в реальной жизни актрисы Лейтон и Блейк так не сдружились.

"Сплетница" / Getty Images

7. Кроме основных героев в "Сплетнице" было еще два персонажа - мода и Нью-Йорк. После того как о сериале начали писать в прессе, многие дизайнеры хотели, чтобы созданные ими наряды появились в этом проекте.

Художник по костюмам шоу Эрик Даман признался в одном из интервью, что, придумывая образы для героинь, вдохновлялся знаменитостями. Так, немного небрежный образ Серены он одолжил у Кейт Мосс, а вот, придумывая образ для Блэр, вдохновлялся нарядами Одри Хепберн и Анны Винтур.

"Сплетница" / Getty Images

8. Создавая образы для Серены и Блэр, костюмеры очень постарались, ведь ободки Блэр и туфли Серены никогда не повторялись.

"Сплетница" / Getty Images

9. Особой популярности сериалу добавили романы Блейк Лайвли. Некоторое время актриса встречалась с коллегой Пенном Бэджли, и это, конечно же, подогревало интерес публики к сериалу еще больше, ведь по сценарию герой Бэджли был влюблен в Серену, которую играла Блейк. Расстались они во время съемок сериала, но никто об этом не знал еще два месяца, ведь актеры продолжали идеально исполнять свою работу на площадке.

Но еще большей популярности шоу принес короткий роман актрисы с Леонардо Ди Каприо.

"Сплетница" / Getty Images

10. Создатели шоу "Сплетница" не хотели, чтобы актеры слишком сильно сосредотачивались на том, кто в конечном итоге окажется таинственной сплетницей, поэтому держали в тайне ее персонаж до тех пор, пока не были розданы сценарии, где все раскрывается.

11. Как и во многих других популярных сериалах, в "Сплетнице" периодично появлялись приглашенные герои. Одними их самых ярких персонажей стали Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Они, кстати, снялись в сериале за гонорар.

Но кроме них в сериале также появлялись Леди Гага, Тори Берч, Джимми Фэллон, Хилари Дафф, Тайра Бэнкс и Уильям Болдуин.

12. У сериала на самом деле была своя сплетница. Хакер взламывал электронную почту и крал сценарии для продажи в интернете. Для того чтобы разораться с этой проблемой и узнать кто это делает, шоураннеры даже наняли частного детектива.

Как оказалось, вор был несовершеннолетним, поэтому к уголовной ответственности его не привлекли.

"Сплетница" / Associated Press

13. Сериал снимался на улицах Нью-Йорка, и в нем были задействованы несколько знаменитых локаций: Метрополитен-музей, фонтан Бетесда и отель Empire. Шоу даже вдохновило заядлых фанатов на обзорную экскурсию местами "Сплетницы" с остановками в Candy Bar Dylan's и на Центральном вокзале.

"Сплетница" / Associated Press

14. Не со всеми актерами просто работать во время съемок. Например, в сериале "Беверли-Хиллз, 90210"скандальную славу заработала Шеннен Доэрти, а вот в "Сплетнице" не все могли сработаться с юной актрисой Тейлор Момсен. В конечном результате девушку уволили из шоу, но не только из-за характера, но и из-за ее слабой заинтересованности в проекте - Тейлор больше сосредоточилась на своей рок-группе The Pretty Reckless.

"Сплетница" / Getty Images

15. Хоть актеры сериала и играли школьников, но на самом деле школьного возраста они не были. Например, Блейк Лайвли на момент начала съемок было 20 лет, а Лейтон Мистер была старше коллеги на год. Единственным реальным подростком в момент начала съемок была Тейлор Момсен – ей тогда было всего 14 лет.

Читайте также: Когда костюмеры постарались: сериалы с самыми красивыми нарядами

Съемки сериала "Сплетница" (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку