Роскошные и редкие: пять брошей королевы Камиллы со скачек Royal Ascot 2025

Королева Камилла / © Associated Press

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Супруга короля Чарльза королева Камилла на протяжении всех пяти дней блистала на знаменитых скачках Royal Ascot, который ежегодно проводятся на ипподроме в Аскоте. Это мероприятие знаменито своими соревнования, яркими шляпками, которые носят дамы-гостьи мероприятия, а также тем, что его обожает королевская семья и ежегодно посещает.

Камилла в этот раз не пропустила ни одного дня и ежедневно появлялась в карете. Королева демонстрировала элегантные наряды, оригинальные шляпки и очень редкие и красивые украшения из королевской коллекции. Особенно привлекли внимание роскошные броши, которыми она дополняла образы, поэтому предлагаем рассмотреть из более детально.

Первый день

Королева выгуляла уникальную брошь The Cullinan V Brooch, главная особенность которой в том, что ее дополняет бриллиант в виде сердца 18,8 карата. Брошь сделали из одного из шести бриллиантов “Куллинан”, подаренных королеве Марии правительством и народом Южноафриканского Союза в июне 1910 года. Камень обрамлен в платину с завитками и лиственными узорами.

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Королева Камилла / © Associated Press

Согласно The Royal Watcher, этот бриллиант огранен из части самого большого из когда-либо найденных алмазов весом 3106,75 карата (621,35 г). Его нашли на руднике в Южная Африка, 26 января 1905 года и назвали в честь Томаса Куллинана, председателя рудника.

В апреле 1905 года он был выставлен на продажу в Лондоне, но, несмотря на значительный интерес, его продали только в 1907 году. Купило камень правительство колонии Трансвааль за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарило его королю Эдуарду VII, который отдал камень ювелирам из Амстердама, чтобы те его разделили на три большие части и на несколько более мелких фрагментов. Первоначально королю были возвращены только «Куллинан» I и II, «Куллинан» VII Эдуард приобрел для своей жены королевы Александры, а остальные оставались в Амстердаме по договоренности в качестве платы за услуги ювелира, пока их не выкупило правительство Южной Африки и не подарило королеве Марии. Таким образом «Куллинан» I и II — являются частью короны, а остальные камни из поколения в поколение передавались в семье.

Брошь «Куллинан» V была одной из самых часто надеваемых украшений во время правления королевы Елизаветы — она очень любила это украшение и носила на различные мероприятия. Также это именно то украшение, которое было на королеве во время ее легендарного чаепития с медвежонком Паддингтоном.

Также брошь «Куллинан V» была вставлена ​​в корону королевы Марии, которой короновали в 2023 году Камиллу в Вестминстерском аббатстве.

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Второй день

Свой зеленый наряд Камила дополнила знаменитой Cambridge Emerald Brooch. Согласно The Court Jeweller, она была изготовлена из изумрудов, которые Мария Аделаида Кембриджская выиграла в благотворительной лотерее во Франкфурте в 1818 году. Герцогиня купила несколько билетов и выиграла небольшую коробку, содержащую около сорока изумрудов. Вернувшись в Англию, она использовала некоторые из них, чтобы сделать пару сережек-капель и ожерелье с пятью подвесными камнями.

Королева Камилла / © Getty Images

После смерти Марии Аделаиды ее украшения унаследовали ее дети, в частности ее дочь Мария Текская — королева-консорт Великобритании и бабушка королевы Елизаветы II. В 1911 году королева Мария заказала новую изумрудно-бриллиантовую парюру перед Делийским Дурбаром. В новый комплект вошла эта потрясающая брошь. Затем украшение унаследовала Елизавета II и часто носила брошь на различные мероприятия, теперь же ее впервые надела королева Камилла.

Третий день

В этот раз Ее Величество выбрала брошь Jardine Star в виде большой звезды. Это была одна из любимых брошей королевы Елизаветы II, но о ней известно очень мало. Те скудные сведения, которые доступны, в основном взяты из книги Лесли Филд «Драгоценности королевы», где она написала, что в 1981 году некая леди Жардин оставила королеве поздневикторианскую бриллиантовую брошь-звезду. Вроде бы леди Жардин была шотландской аристократкой, членом старого шотландского клана Жардин и, скорее всего, женой вождя клана.

К сожалению, больше информации об этой леди или причинах, по которым она решила оставить брошь королеве нет. Брошь полностью инкрустирована бриллиантами.

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Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Четвертый день

Свой белый наряд с вышивкой Камилла дополнила брошью Strathmore Cross, которая включает белые и желтые бриллианты. Она выполнена в виде креста и изначально принадлежала графине Стратмор, а затем перешла по наследству к ее дочери Елизавете Боуз-Лайон — матери королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / © Getty Images

Некоторые же называют эту брошь Raspberry Pip (малиновая косточка), сообщает The Crown Chronicles, хотя это немного странно учитывая то, что сама леди Стратмор в завещании дочери назвала украшение «мой желтый бриллиантовый крест». Камилла же это украшение полюбила и в последние годы стала часто надевать, что опять и сделала для появления в Аскоте.

Пятый день

В последний день скачек Камилла решила удивить всех брошью Rothschild Diamond Watch (Бриллиантовые часы), которая не появлялась на публике около 90 лет. Это украшение в королевской коллекции благодаря светской львице и члену семьи австрийских банкиров Ротшильдов — мисс Элис Ротшильд. Женщина была коллекционеров предметов искусства и брошь подарила королеве Марии в качестве свадебного подарка в 1893 году.

Королева Камилла / © Getty Images

Украшение полностью инкрустировано бриллиантами в последний раз надевалось на публику королевой-матерью — Елизаветой Боуз-Лайон. Известно, что украшение она носила в 1936 году, то есть 89 лет тому назад. Больше брошь не фотографировали на членах королевской семьи до этих скачек в Аскоте.

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