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Роскошные и редкие: пять брошей королевы Камиллы со скачек Royal Ascot 2025
Драгоценности королевы украли всеобщее внимание на мероприятии.
Супруга короля Чарльза королева Камилла на протяжении всех пяти дней блистала на знаменитых скачках Royal Ascot, который ежегодно проводятся на ипподроме в Аскоте. Это мероприятие знаменито своими соревнования, яркими шляпками, которые носят дамы-гостьи мероприятия, а также тем, что его обожает королевская семья и ежегодно посещает.
Камилла в этот раз не пропустила ни одного дня и ежедневно появлялась в карете. Королева демонстрировала элегантные наряды, оригинальные шляпки и очень редкие и красивые украшения из королевской коллекции. Особенно привлекли внимание роскошные броши, которыми она дополняла образы, поэтому предлагаем рассмотреть из более детально.
Первый день
Королева выгуляла уникальную брошь The Cullinan V Brooch, главная особенность которой в том, что ее дополняет бриллиант в виде сердца 18,8 карата. Брошь сделали из одного из шести бриллиантов “Куллинан”, подаренных королеве Марии правительством и народом Южноафриканского Союза в июне 1910 года. Камень обрамлен в платину с завитками и лиственными узорами.
Согласно The Royal Watcher, этот бриллиант огранен из части самого большого из когда-либо найденных алмазов весом 3106,75 карата (621,35 г). Его нашли на руднике в Южная Африка, 26 января 1905 года и назвали в честь Томаса Куллинана, председателя рудника.
В апреле 1905 года он был выставлен на продажу в Лондоне, но, несмотря на значительный интерес, его продали только в 1907 году. Купило камень правительство колонии Трансвааль за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарило его королю Эдуарду VII, который отдал камень ювелирам из Амстердама, чтобы те его разделили на три большие части и на несколько более мелких фрагментов. Первоначально королю были возвращены только «Куллинан» I и II, «Куллинан» VII Эдуард приобрел для своей жены королевы Александры, а остальные оставались в Амстердаме по договоренности в качестве платы за услуги ювелира, пока их не выкупило правительство Южной Африки и не подарило королеве Марии. Таким образом «Куллинан» I и II — являются частью короны, а остальные камни из поколения в поколение передавались в семье.
Брошь «Куллинан» V была одной из самых часто надеваемых украшений во время правления королевы Елизаветы — она очень любила это украшение и носила на различные мероприятия. Также это именно то украшение, которое было на королеве во время ее легендарного чаепития с медвежонком Паддингтоном.
Также брошь «Куллинан V» была вставлена в корону королевы Марии, которой короновали в 2023 году Камиллу в Вестминстерском аббатстве.
Второй день
Свой зеленый наряд Камила дополнила знаменитой Cambridge Emerald Brooch. Согласно The Court Jeweller, она была изготовлена из изумрудов, которые Мария Аделаида Кембриджская выиграла в благотворительной лотерее во Франкфурте в 1818 году. Герцогиня купила несколько билетов и выиграла небольшую коробку, содержащую около сорока изумрудов. Вернувшись в Англию, она использовала некоторые из них, чтобы сделать пару сережек-капель и ожерелье с пятью подвесными камнями.
После смерти Марии Аделаиды ее украшения унаследовали ее дети, в частности ее дочь Мария Текская — королева-консорт Великобритании и бабушка королевы Елизаветы II. В 1911 году королева Мария заказала новую изумрудно-бриллиантовую парюру перед Делийским Дурбаром. В новый комплект вошла эта потрясающая брошь. Затем украшение унаследовала Елизавета II и часто носила брошь на различные мероприятия, теперь же ее впервые надела королева Камилла.
Третий день
В этот раз Ее Величество выбрала брошь Jardine Star в виде большой звезды. Это была одна из любимых брошей королевы Елизаветы II, но о ней известно очень мало. Те скудные сведения, которые доступны, в основном взяты из книги Лесли Филд «Драгоценности королевы», где она написала, что в 1981 году некая леди Жардин оставила королеве поздневикторианскую бриллиантовую брошь-звезду. Вроде бы леди Жардин была шотландской аристократкой, членом старого шотландского клана Жардин и, скорее всего, женой вождя клана.
К сожалению, больше информации об этой леди или причинах, по которым она решила оставить брошь королеве нет. Брошь полностью инкрустирована бриллиантами.
Четвертый день
Свой белый наряд с вышивкой Камилла дополнила брошью Strathmore Cross, которая включает белые и желтые бриллианты. Она выполнена в виде креста и изначально принадлежала графине Стратмор, а затем перешла по наследству к ее дочери Елизавете Боуз-Лайон — матери королевы Елизаветы II.
Некоторые же называют эту брошь Raspberry Pip (малиновая косточка), сообщает The Crown Chronicles, хотя это немного странно учитывая то, что сама леди Стратмор в завещании дочери назвала украшение «мой желтый бриллиантовый крест». Камилла же это украшение полюбила и в последние годы стала часто надевать, что опять и сделала для появления в Аскоте.
Пятый день
В последний день скачек Камилла решила удивить всех брошью Rothschild Diamond Watch (Бриллиантовые часы), которая не появлялась на публике около 90 лет. Это украшение в королевской коллекции благодаря светской львице и члену семьи австрийских банкиров Ротшильдов — мисс Элис Ротшильд. Женщина была коллекционеров предметов искусства и брошь подарила королеве Марии в качестве свадебного подарка в 1893 году.
Украшение полностью инкрустировано бриллиантами в последний раз надевалось на публику королевой-матерью — Елизаветой Боуз-Лайон. Известно, что украшение она носила в 1936 году, то есть 89 лет тому назад. Больше брошь не фотографировали на членах королевской семьи до этих скачек в Аскоте.