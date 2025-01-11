С чем носить угги: стильные образы от звездных модниц

Мы собрали подборку звездных луков с удобной и теплой обувью, которые вдохновят вас на создание собственных зимних трендовых образов.
Угги – это самая популярная обувь в холодное время года. Они являются неотъемлемым элементом гардероба каждой модницы. Звездные красотки также любят носить эту удобную и стильную обувь. Мы собрали подборку стильных звездных образов с уггами. Поэтому предлагаем посмотреть, с чем знаменитости носят эту обувь.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес – одна из самых больших звездных поклонниц угг. В ее гардеробе есть немало разных моделей этой обуви.
Недавно поп-дива провела рождественско-новогодний отпуск на горнолыжном курорте в Аспене, где продемонстрировала несколько стильных аутфитов с уггами на платформе.
Джей Ло сочетала их с черными брюками-клеш и белым пуховиком, с широкими джинсами и кардиганом с принтом, с рваными джинсами и объемной шубой из эко-меха.
В повседневной жизни артистка угги носит с джинсами и спортивными костюмами.
Николь Кидман
Папарацци неоднократно фотографировали Николь Кидман в стильных образах с уггами разной длины и цвета, которые она сочетала с пальто.
Селена Гомес
Селена Гомес довольно часто в повседневной жизни носит теплые угги. Их она любит одевать на съемки и прогулки по городу, сочетая с мини-юбками, лосинами, уютными костюмами, пуховиками, шубами и куртками. Звезда умеет создавать комфортные и стильные луки с этой обувью.
Эшли Симпсон
Американская певица, актриса и младшая сестра Джессики Симпсон – Эшли Симпсон – создала лук, состоявший из коричневых угг на платформе и с лямками на пятке, черных лосин и серого свитшота оверсайз.
Наоми Уотс
Наоми Уотс выглядела эффектно в элегантном монохромном наряде бежевого цвета, который удачно сочетала со светло-бежевыми уггами на платформе.
Кайя Гербер
Кайя Гербер обычно обувает ботинки из натуральной шерсти, когда едет на тренировку. Их она сочетает с лосинами и белоснежными носками. Кайя на своем примере показывает, что угги – это не только комфортный элемент гардероба, но и стильный.
Белла Хадид
Белла Хадид обожает экспериментировать со своим стилем. Однажды она выбрала для прогулки по городу кожаную кортку, белую футболку с принтом и очень короткие шорты, напоминавшие нижнее белье. Аутфит модель дополнила белыми высокими носками и короткими коричневыми уггами на платформе. Интересный получился лук.
Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски на прогулку с собакой надела кожаный тренч, укороченный свитшот с капюшоном кислотно-желтого цвета и черные велосипеды. Аутфит модель завершила коричневыми короткими уггами на низкой подошве.
Напомним, в прошлом году в Киеве открылся первый в Украине флагманский магазин бренда UGG.
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