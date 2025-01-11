С чем носить угги: стильные образы от звездных модниц

Мы собрали подборку звездных луков с удобной и теплой обувью, которые вдохновят вас на создание собственных зимних трендовых образов.

Угги – это самая популярная обувь в холодное время года. Они являются неотъемлемым элементом гардероба каждой модницы. Звездные красотки также любят носить эту удобную и стильную обувь. Мы собрали подборку стильных звездных образов с уггами. Поэтому предлагаем посмотреть, с чем знаменитости носят эту обувь.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес – одна из самых больших звездных поклонниц угг. В ее гардеробе есть немало разных моделей этой обуви.

Недавно поп-дива провела рождественско-новогодний отпуск на горнолыжном курорте в Аспене, где продемонстрировала несколько стильных аутфитов с уггами на платформе.

Джей Ло сочетала их с черными брюками-клеш и белым пуховиком, с широкими джинсами и кардиганом с принтом, с рваными джинсами и объемной шубой из эко-меха.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В повседневной жизни артистка угги носит с джинсами и спортивными костюмами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Николь Кидман

Папарацци неоднократно фотографировали Николь Кидман в стильных образах с уггами разной длины и цвета, которые она сочетала с пальто.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Селена Гомес

Селена Гомес довольно часто в повседневной жизни носит теплые угги. Их она любит одевать на съемки и прогулки по городу, сочетая с мини-юбками, лосинами, уютными костюмами, пуховиками, шубами и куртками. Звезда умеет создавать комфортные и стильные луки с этой обувью.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Эшли Симпсон

Американская певица, актриса и младшая сестра Джессики Симпсон – Эшли Симпсон – создала лук, состоявший из коричневых угг на платформе и с лямками на пятке, черных лосин и серого свитшота оверсайз.

Эшли Симпсон / Фото: Getty Images

Наоми Уотс

Наоми Уотс выглядела эффектно в элегантном монохромном наряде бежевого цвета, который удачно сочетала со светло-бежевыми уггами на платформе.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Кайя Гербер

Кайя Гербер обычно обувает ботинки из натуральной шерсти, когда едет на тренировку. Их она сочетает с лосинами и белоснежными носками. Кайя на своем примере показывает, что угги – это не только комфортный элемент гардероба, но и стильный.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Белла Хадид

Белла Хадид обожает экспериментировать со своим стилем. Однажды она выбрала для прогулки по городу кожаную кортку, белую футболку с принтом и очень короткие шорты, напоминавшие нижнее белье. Аутфит модель дополнила белыми высокими носками и короткими коричневыми уггами на платформе. Интересный получился лук.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски на прогулку с собакой надела кожаный тренч, укороченный свитшот с капюшоном кислотно-желтого цвета и черные велосипеды. Аутфит модель завершила коричневыми короткими уггами на низкой подошве.

Эмили Ратаковский / Фото: Getty Images

Эмили Ратаковский / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом году в Киеве открылся первый в Украине флагманский магазин бренда UGG.

Читайте также: