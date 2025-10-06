С легкой юбкой и длинными рукавами: скромное свадебное платье принцессы Майкл Кентской

Принц Майкл Кентский и принцесса Майкл Кентская / © Getty Images

Одной из самых скромных королевских невест была в свое время Мария Кристина фон Рейбниц — немецкая аристократка, которая в 1978 году вышла замуж за британского принца Майкла. Когда они познакомились Мария Кристина носила титул баронессы и уже была разведенной. Ее первый брак был несчастливым и продлился недолго.

Принц Майкл, который по происхождению член британской королевской семьи и двоюродный брат королевы Елизаветы II, сделал предложение своей возлюбленной вручив ей кольцо с сапфиром и бриллиантом, — сделанное из камней, принадлежавших его матери, принцессе Марине. Их свадьба состоялась 30 июня 1978 года, но не а Лондоне, а в Вене — они просто скромно расписались в Венской ратуше.

Мария Кристина фон Рейбниц идет на свою свадьбу в ратушу, 1978 год / © Getty Images

Невеста не надевала пышного платья, а отдала предпочтение кремовому костюму-двойке, что включал блейзер и юбку длиной до колена от британского бренда Hardy Amies, который не раз выбирала также и королева Елизавета II. Также Мария Кристина надела классическую блузу с воротом-бантом и дополнила образ элегантным свадебным букетом, которые включал различные белые цветы. Также невеста надела много украшений: многоуровневый чокер из жемчуга, жемчужные серьги и украшения из золота. Завершала этот образ прическа типичная для 1970-х годов и невеста дополнила ее также цветами.

Но было у невесты и более нарядное платье. После росписи Мария Кристина переоделась в длинное вечернее платье тоже кремового цвета от известного в те годы бренда Bellville Sassoon. Это было очень элегантное платье романтичного фасона, с длинными рукавами и шлейфом. Наряд также украшали расклешенные манжеты, кружевные вставки и аппликации из кружева на подоле юбки. Образ невеста дополнила тиарой City of London, которая досталась Майклу от матери, герцогини Кентской, и которую она тоже надела в день своей свадьбы в 1934 году. В ушах у невесты сверкали серьги Kent Diamond Circle с бриллиантами — тоже семейная реликвия.

Принц Майкл Кентский и принцесса Майкл Кентская в день свадьбы, 1978 год / © Getty Images

Хотя свадьба была королевской, присутствие членов королевской семьи на ней было весьма ограниченным. Там присутствовали брат принца Майкла, герцог Кентский, и его сестра, принцесса Александра, а также принцесса Анна и лорд Луи Маунтбеттен.

После брака Мария Кристина фон Рейбниц получила титул Ее Королевского Высочества принцессы Майкл Кентской, женский эквивалент титула ее мужа — принца Майкла Кентского. К новоиспеченной принцессе в то время было некое недоверие в обществе, поскольку она была иностранкой. Тем не менее пара уже 47 лет вместе.