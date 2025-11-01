С виду были очаровательны, но кишели вшами: темная правда о моде на огромные парики 18 века

«Дамы Волдегрейв», сэр Джошуа Рейнольдс, 1780. Масло на холсте. / © Getty Images

Реклама

В течение этого века как мужчины, так и женщины носили парики. Мужские парики обычно изготавливались из конского волоса, который припудривали, чтобы придать ему белый или кремовый цвет. Парики часто приклеивали к голове с помощью животного жира, а затем посыпали мукой или глиняной пылью, чтобы достичь нужного оттенка.

Иногда их даже парфюмировали, чтобы замаскировать неприятный запах пота и жира. У женщин прическа несколько отличалась — они использовали собственные волосы, которые укладывали высоко над головой и дополняли шиньонами и накладными прядями для объема. Поскольку создание таких причесок стоило дорого, после укладки волосы оставляли в таком виде на несколько дней или даже недель, просто меняя украшения для разных событий.

Коллекция из 9 различных мужских и женских париков 18 века / © Getty Images

Женские прически украшали лентами, жемчужинами, перьями и т.д. Поэтому можно себе представить, что и для мужчин, и для женщин это было настоящим магнитом для вшей. Несмотря на изысканный вид, они часто испытывали сильный дискомфорт. Люди купались гораздо реже, чем мы сегодня, поэтому такие прически быстро становились просто отвратительными.

Реклама

Мужчинам было немного легче — они могли просто снять парик, ведь обычно имели выбритую голову. Парики иногда даже кипятили, чтобы убить вшей, потому что стоили они дорого. Женщинам же было сложнее, ведь они использовали собственные волосы с дополнительными накладными прядями.

Несмотря на многочисленные изобретения различных средств против вшей, самым распространенным оставался традиционный метод — тщательное расчесывание очень густой расческой. В этот период некоторые расчески даже имели длинные острые ручки, чтобы женщины могли добраться до кожи головы и почесать укусы. В 18 веке это стало даже предметом шуток — мол, вши не чурались даже самых богатых.