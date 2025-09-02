Сальма Хайек / © Getty Images

Актриса и продюсер на протяжении всей своей карьеры была одним из главных секс-символов Голливуда, а также проявила себя как поклонница моды.

Начиная с 90-х годов Сальма выбирала смелые силуэты и облегающие фасоны, которые украшали ее фигуру и подчеркивали. Она всегда любила гламур и блеск, а также не боялась акцентов и модных экспериментов, которые сделали ее фэшн-иконой.

Предлагаем вспомнить некоторые из культовых образов оскароносной звезды.

Сальма на церемонии вручения «Оскар», 1997 год. Актриса носит Giorgio Armani.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек на церемонии открытия выставки, посвященной покойному итальянскому дизайнеру Джанни Версаче, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Актриса носит черное платье от Versace.

Сальма Хайек / © Getty Images

Звезда на ежегодном кинофестивале AMFAR против СПИДа в 1999 году. Она носит длинную атласную юбку и мягвий кардиган.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма на премьере фильма «Смертельное оружие 4» в театре Mann Chinese Theatre в Голливуде. На актриса бандажное платье от Leger dress.

Сальма Хайек

Сальма Хайек прибыла на 60-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз. Актриса носит красное роскошное платье от Narciso Rodriguez.