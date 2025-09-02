- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
Сальме Хайек — 59 лет: вспоминаем пять культовых образов звезды
Невероятно красивой и талантливой Сальме Хайек сегодня, 2 сентября, исполняется 59 лет.
Актриса и продюсер на протяжении всей своей карьеры была одним из главных секс-символов Голливуда, а также проявила себя как поклонница моды.
Начиная с 90-х годов Сальма выбирала смелые силуэты и облегающие фасоны, которые украшали ее фигуру и подчеркивали. Она всегда любила гламур и блеск, а также не боялась акцентов и модных экспериментов, которые сделали ее фэшн-иконой.
Предлагаем вспомнить некоторые из культовых образов оскароносной звезды.
Сальма на церемонии вручения «Оскар», 1997 год. Актриса носит Giorgio Armani.
Сальма Хайек на церемонии открытия выставки, посвященной покойному итальянскому дизайнеру Джанни Версаче, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Актриса носит черное платье от Versace.
Звезда на ежегодном кинофестивале AMFAR против СПИДа в 1999 году. Она носит длинную атласную юбку и мягвий кардиган.
Сальма на премьере фильма «Смертельное оружие 4» в театре Mann Chinese Theatre в Голливуде. На актриса бандажное платье от Leger dress.
Сальма Хайек прибыла на 60-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз. Актриса носит красное роскошное платье от Narciso Rodriguez.