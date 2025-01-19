Самая модная первая леди: какие бренды выбирала Мелания Трамп, когда была первой леди впервые

На протяжении всего президентского срока своего мужа она носила наряды и аксессуары от самых известных мировых брендов.

Еще до того, как Мелания Трамп впервые стала первой леди Соединенных Штатов Америки, демонстрировала свою любовь к роскоши, а также имела базу поклонников. Когда ее мужа Дональда Трампа избрали президентом в 2016 году, Мелания столкнулась с проблемой - многие американские и европейские бренды отказались с ней сотрудничать и открыто критиковали. Это произошло потому, что дизайнеры не хотели, чтобы их ассоциировали с "токсичным" политическим стилем Трампа.

Такое решение брендов и модельеров было сенсационным, поскольку одеть первую леди, а тем более создать ее образ на инаугурацию президента долгое время считалась честью. Тем не менее, было также и много брендов, которые наоборот выразили желание работать с Меланией. Именно поэтому, предлагаем немного обернуться назад и вспомнить 2017-2021 годы, когда миссис Трамп после инаугурации официально стала первой леди Америки и что она носила и изменились ли ее вкусы.

Европейские бренды

Именитые Модные дома решили не отказываться от возможности и продолжали предоставлять свои услуги Мелании. Однако, то, что Трамп носила в основном европейские бренды, никак не повлияло на ее стиль, поскольку выглядела она всегда действительно хорошо.

Burberry

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Valentino

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Victoria Beckham

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Dolce & Gabbana

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Louis Vuitton

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Chanel

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Alexander McQueen

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Dior

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Givenchy

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Chloe

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Dries Van Noten

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Американские бренды

В США среди первые леди существует традиция - обычно они носят исключительно американские бренды. Таким образом жены президентов популяризируют американских дизайнеров. Мелании в этом плане повезло немного меньше, ведь несмотря на то, что Tom Ford и Christian Siriano не захотели предоставлять свои услуги Трамп, было много других желающих.

Ralph Lauren

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Michael Kors

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Carolina Herrera

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Calvin Klein

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Обувь

Чаще всего Мелания носит только эти два бренда обуви, но в редких случаях также могла надеть кеды Converse или туфли от Dolce & Gabbana, Roger Vivier, Chanel и Aquazzura.

Manolo Blahnik

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Christian Louboutin

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Сумки

Hermes

Это любимый бренд сумок первой леди, а заметно это по тому, как часто она дополняет такими аксессуарами свои образы. У Мелании есть модели Birkin и Kelly самых разных размеров и цветов.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Другие аксессуары

Balenciaga - очки

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Guanti Giglio - перчатки

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Saint Laurent - пояс

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Elizabeth and James - очки

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Cartier - колье

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Также на первой леди можно было увидеть вещи и аксессуары от таких брендов: Alaia, Loewe, Jason Wu, Max Mara, Versace, Elie Saab, Prada, Loro Piana.

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