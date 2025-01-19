Самая модная первая леди: какие бренды выбирала Мелания Трамп, когда была первой леди впервые

На протяжении всего президентского срока своего мужа она носила наряды и аксессуары от самых известных мировых брендов.
Еще до того, как Мелания Трамп впервые стала первой леди Соединенных Штатов Америки, демонстрировала свою любовь к роскоши, а также имела базу поклонников. Когда ее мужа Дональда Трампа избрали президентом в 2016 году, Мелания столкнулась с проблемой - многие американские и европейские бренды отказались с ней сотрудничать и открыто критиковали. Это произошло потому, что дизайнеры не хотели, чтобы их ассоциировали с "токсичным" политическим стилем Трампа.
Такое решение брендов и модельеров было сенсационным, поскольку одеть первую леди, а тем более создать ее образ на инаугурацию президента долгое время считалась честью. Тем не менее, было также и много брендов, которые наоборот выразили желание работать с Меланией. Именно поэтому, предлагаем немного обернуться назад и вспомнить 2017-2021 годы, когда миссис Трамп после инаугурации официально стала первой леди Америки и что она носила и изменились ли ее вкусы.
Европейские бренды
Именитые Модные дома решили не отказываться от возможности и продолжали предоставлять свои услуги Мелании. Однако, то, что Трамп носила в основном европейские бренды, никак не повлияло на ее стиль, поскольку выглядела она всегда действительно хорошо.
Burberry
Valentino
Victoria Beckham
Dolce & Gabbana
Louis Vuitton
Chanel
Alexander McQueen
Dior
Givenchy
Chloe
Dries Van Noten
Американские бренды
В США среди первые леди существует традиция - обычно они носят исключительно американские бренды. Таким образом жены президентов популяризируют американских дизайнеров. Мелании в этом плане повезло немного меньше, ведь несмотря на то, что Tom Ford и Christian Siriano не захотели предоставлять свои услуги Трамп, было много других желающих.
Ralph Lauren
Michael Kors
Carolina Herrera
Calvin Klein
Обувь
Чаще всего Мелания носит только эти два бренда обуви, но в редких случаях также могла надеть кеды Converse или туфли от Dolce & Gabbana, Roger Vivier, Chanel и Aquazzura.
Manolo Blahnik
Christian Louboutin
Сумки
Hermes
Это любимый бренд сумок первой леди, а заметно это по тому, как часто она дополняет такими аксессуарами свои образы. У Мелании есть модели Birkin и Kelly самых разных размеров и цветов.
Другие аксессуары
Balenciaga - очки
Guanti Giglio - перчатки
Saint Laurent - пояс
Elizabeth and James - очки
Cartier - колье
Также на первой леди можно было увидеть вещи и аксессуары от таких брендов: Alaia, Loewe, Jason Wu, Max Mara, Versace, Elie Saab, Prada, Loro Piana.
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