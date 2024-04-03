Самая сексуальная спина Голливуда: кто такая Викки Дуган и как она создала моду на открытые платья

Сейчас уже голой спиной в платье никого не удивишь, как и прозрачным нарядом, отсутствием белья или глубоким декольте, но вот в 50-60-х годах, когда общество было более консервативным, такие наряды вызывали удивление и даже шок. Но одной из тех, кто первой начал появляться на публике в столь смелых образах была американка Викки Дуган.

В 50-х годах, когда в моде в основном были пышные юбки миди и подчеркнутые талии, Викки прославилась благодаря своим смелым платьям, которые обтягивали ее фигуру и были с полностью открытой спиной, вырезы часто опускались практически к ягодицам.

Такой стиль закрепил за Викки, настоящее имя которой было Эдит Тукер, прозвище "Спина".

Викки Дуган / Фото: Getty Images

Кому именно принадлежит идея такого платья вопрос спорный, поскольку есть две версии. Первая, - идея сексуального платья пришла в голову в 1956 году ее рекламному агенту Милтону Вайсу - он решил продвигать ее с помощью красивой фигуры. Вайс хотел привлечь к девушке внимание и это сработало - Голливуд гудел от ее смелых луков. Милтон также делал так, чтобы его подопечная была среди приглашенных гостей на всевозможных светских вечеринках и премьерах, где ее могли фотографировать, а платья привлекать внимание.

Викки Дуган / Фото: Getty Images

Но есть еще одна версия, что этот образ Викки Дуган придумала сама.

"Я два года училась актерскому мастерству у Стеллы Адлер в Нью-Йорке. Но даже если вы профессиональная актриса, начать работу в Голливуде непросто. Теперь, по крайней мере, люди знают, кто я, потому что моя личность узнаваема", - сказала она в интервью 1957 года журналистке светской хроники Лидии Лейн. "Я отказалась от ярких цветов в пользу черного и оборок ради простоты. Я даже разработала собственную одежду (платья с открытой спиной) и купальные костюмы".

Викки Дуган / Фото: Getty Images

Первоначально было сшито три платья с открытой спиной, но затем такой образ стал ее визитной карточкой. Молодую звезду стали часто приглашать на съемки она даже снялась для журнала Playboy и была одной из гостей "Золотого глобуса" - вручала на церемонии награду Эрлу Холлиману за его роль в фильме "Продавец дождя". Практически во всех своих фотосессиях Дукан снята со спины, иногда платья также украшали тонкие лямки. Как-то ее даже выгнали из вечеринки другой звезды из-за того, что Викки привлекала на мероприятии слишком много внимания. Самой известной ее съемкой была фотосессия с Ральфом Крейном для издания LIFE в 1957 году.

Викки Дуган / Фото: Getty Images

Однако шумиха в прессе не сделала из девушки звезды. Спустя некоторое время обсуждения утихли и она, как и ее эффектные платья, уже были никому не интересны. Викки, несмотря на довольно успешные предложения по поводу работы моделью, мечтала все же быть актрисой, но ролей ей не предлагали. Согласно The New York Times, она упустила выгодные предложения и не сумела сделать карьеру ни в одной из этих отраслей, а так, как была матерью-одиночкой, вынуждена была вскоре искать другие способы заработка, поэтому испробывала многие профессии среди которых была продажа косметики, танцы, и даже хостес в отеле. В конце концов она отказалась от имени Викки Дуган и снова стала Эдит Тукер. Жизнь она доживает в маленькой квартире, в одиночестве.

Викки Дуган / Фото: Getty Images

А вот что касается ее легендарных нарядов, то они бесследно исчезли - она оставила их на хранение у друга семьи. Когда в конце концов попросила вернуть чемодан с платьями, друг сказал ей, что тот исчез. "Я в это не верю", - сказала Дуган. "Я думаю, он подарил их девушке или продал".

Но все же несмотря на столь грустный конец карьеры Викки, которая так толком и не началась, нельзя не отметить, что она и ее платья действительно повлияли на моду и культуру. Считается, хотя и не официально, что Дукан стала прототипом для создания знаменитого мультяшного персонажа Джессика Рэббит - женщина сама говорила, что мультяшку рисовали именно с нее. Также ее влияние можно увидеть в фильме 1972 года "Высокий блондин в черном ботинке" - платье как у Викки носила актриса Мирей Дарк.

Джессика Рэббит, Викки Дуган и Мирей Дарк / фото: Getty Images, скриншот с видео

Сама Дукан также говорила, что считает, что ею вдохновлялся сам Диор: "Друзья из мира моды рассказали мне, что Диор включил в свою коллекцию платье с открытой спиной после того, как увидел мою фотографию во французском журнале".

Также ее образ повлиял и на дальнейший ход модной истории. С появление Интернета и соцсетей, знаменитости, такие как Ким Кардашьян, также стали привлекать внимание к своим персонам с помощью тела.

Викки Дуган в 2013 году / Фото: Getty Images

Читайте также: