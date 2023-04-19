Самое дорогое платье в истории: что известно о роскошном свадебном наряде княгини Монако Грейс Келли

Это один из самых узнаваемых нарядов в истории королевских свадеб и на протяжении десятилетий он остается образцом для подражания у многих невест. Сегодня мы расскажем вам историю этого красивого платья.

История любви американской актрисы Грейс Келли часто кажется сказкой, ведь успешная и знаменитая красавица из Америки встречает прекрасного европейского принца, влюбляется и выходит за него замуж, став княгиней маленькой европейской страны. Конечно, жизнь у пары впоследствии была не столь сказочной и сладкой, как может показаться, но все же их союз стал частью истории, а свадьба и, в частности образ невесты, - одними из самых знаковых событий 20 века.

Свадьба Грейс Келли и князя Монако Ренье III / Фото: Getty Images

Церемония венчания Келли и принца Монако Ренье III - состоялась 19 апреля 1956 года в Монако, в Соборе Святого Николая.

Грейс, как прилежная католичка, выбрала для церкви наряд с рукавами и без декольте. Это было потрясающее платье, которое спустя десятилетия со дня свадьбы выглядит стильно и элегантно, а в момент самой церемонии показало как невеста, голливудская суперзвезда, идя к алтарю превращается в нем в принцессу.

Грейс Келли / Фото: Associated Press

Автором платья является американка Хелен Роуз и нет, она не именитый модельер или основательница Модного дома - эта женщина костюмер студии Metro-Goldwyn-Mayer и именно она разрабатывала некоторые образы для фильмов, где сыграла Грейс. Платье стало свадебным подарком Келли от Metro-Goldwyn-Mayer.

Эскиз свадебного платья Грейс Келли / Фото: Getty Images

Грейс тесно сотрудничала с Хелен во время создания наряда и известно, что кинодива вдохновлялась нарядами из фильмов и костюмов в архивах киностудии и, вероятно, ей очень понравилось платье из фильма 1952 года "Приглашение", поскольку оно является практически его копией и тоже было разработано Хелен Роуз.

Фасон наряда Грейс довольно классический для 50-х годов, ведь основная юбка (всего их было три) была выполнена в виде колокола из плотного шелкового фая (также известного как пу-де-суа - фр. Poult-de-soie), которая идеально держала форму, когда невеста передвигалась, платье не путалось у нее под ногами и выглядело комфортным. Но также у него был шлейф и сложный верх, который состоял из нижнего лифа, выполненного в виде корсета, и верхней кружевной части, сделанной из 125-летнего брюссельского кружева. Талию невесты украшал широкий пояс со складками, придававший ей невероятной тонкости и изящности.

Фото: Associated Press

Ворот платья был в виде стойки, а декольте украшали нежные белые пуговицы, на нем была вышивка жемчугом. Для изготовления платья потребовалось шесть недель и 30 швей. Также оно не является цельным, а на самом деле состоит из четырех разных частей, которые одеваются по-отдельности. Дизайн наряда держался в строжайшем секрете ина протяжении всего времени работы над ним, и был раскрыт за два дня до свадьбы

Свадьба Грейс Келли / Фото: Getty Images

Согласно изданию Insider, в 1956 году свадебное платье княгини Монако стоило 65 200 долларов, что сегодня эквивалентно примерно 623 000 долларов, а это делает его одним из самых дорогих королевских свадебных нарядов. Но, поскольку, наряд был подарком киностудии, Келли, вероятно, не потратила на него ничего. Практически сразу после свадьбы Грейс подарила платье в Филадельфийский музей искусства, что в США, который находится в ее родном городе Филадельфия.

Свадебное платье Грейс Келли / Фото: Associated Press

Также стоит добавить, что свадебный образ невеста дополнила интересными украшениями. Особенное внимание привлекал головной убор, ведь в отличии от многих других королевских невест, Грейс не надела тиару, а отдала предпочтение украшению расшитому жемчугом и искуственными цветами апельсина. К этому головному убору крепилась фата, которую дизайнер разработала с учетом того, что Грейс будут снимать - она хотела, чтобы лицо невесты было хорошо видно, поэтому сделала фату полностью прозрачной, а вышивка с цветами и птицами украшала только ее нижнюю часть.

Свадьба Грейс Келли / Фото: Getty Images

Также она взяла с собой на церемонию молитовник, маленький белый букет из ландышей и обула туфли сделанные на заказ от David Evins, ее уши украшали серьги с жемчугом. Было ли у Грейс в тот день "что-то синее", соответственно традиции, - неизвестно, но в 2005 году сотрудники музея обнаружили внутри туфли невесты монетку, которую туда положил дизайнер "на удачу".

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Спустя многие годы после этой "свадьбы века", наряд голливудской актрисы остается одним из самых узнаваемых свадебных платьев всех времен, его множество раз копировали и вдохновлялись им другие дизайнеры и невесты.

Свадьба Грейс Келли / Фото: Associated Press

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