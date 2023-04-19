Самое дорогое платье в истории: что известно о роскошном свадебном наряде княгини Монако Грейс Келли

Это один из самых узнаваемых нарядов в истории королевских свадеб и на протяжении десятилетий он остается образцом для подражания у многих невест. Сегодня мы расскажем вам историю этого красивого платья.
История любви американской актрисы Грейс Келли часто кажется сказкой, ведь успешная и знаменитая красавица из Америки встречает прекрасного европейского принца, влюбляется и выходит за него замуж, став княгиней маленькой европейской страны. Конечно, жизнь у пары впоследствии была не столь сказочной и сладкой, как может показаться, но все же их союз стал частью истории, а свадьба и, в частности образ невесты, - одними из самых знаковых событий 20 века.
Церемония венчания Келли и принца Монако Ренье III - состоялась 19 апреля 1956 года в Монако, в Соборе Святого Николая.
Грейс, как прилежная католичка, выбрала для церкви наряд с рукавами и без декольте. Это было потрясающее платье, которое спустя десятилетия со дня свадьбы выглядит стильно и элегантно, а в момент самой церемонии показало как невеста, голливудская суперзвезда, идя к алтарю превращается в нем в принцессу.
Автором платья является американка Хелен Роуз и нет, она не именитый модельер или основательница Модного дома - эта женщина костюмер студии Metro-Goldwyn-Mayer и именно она разрабатывала некоторые образы для фильмов, где сыграла Грейс. Платье стало свадебным подарком Келли от Metro-Goldwyn-Mayer.
Грейс тесно сотрудничала с Хелен во время создания наряда и известно, что кинодива вдохновлялась нарядами из фильмов и костюмов в архивах киностудии и, вероятно, ей очень понравилось платье из фильма 1952 года "Приглашение", поскольку оно является практически его копией и тоже было разработано Хелен Роуз.
Фасон наряда Грейс довольно классический для 50-х годов, ведь основная юбка (всего их было три) была выполнена в виде колокола из плотного шелкового фая (также известного как пу-де-суа - фр. Poult-de-soie), которая идеально держала форму, когда невеста передвигалась, платье не путалось у нее под ногами и выглядело комфортным. Но также у него был шлейф и сложный верх, который состоял из нижнего лифа, выполненного в виде корсета, и верхней кружевной части, сделанной из 125-летнего брюссельского кружева. Талию невесты украшал широкий пояс со складками, придававший ей невероятной тонкости и изящности.
Ворот платья был в виде стойки, а декольте украшали нежные белые пуговицы, на нем была вышивка жемчугом. Для изготовления платья потребовалось шесть недель и 30 швей. Также оно не является цельным, а на самом деле состоит из четырех разных частей, которые одеваются по-отдельности. Дизайн наряда держался в строжайшем секрете ина протяжении всего времени работы над ним, и был раскрыт за два дня до свадьбы
Согласно изданию Insider, в 1956 году свадебное платье княгини Монако стоило 65 200 долларов, что сегодня эквивалентно примерно 623 000 долларов, а это делает его одним из самых дорогих королевских свадебных нарядов. Но, поскольку, наряд был подарком киностудии, Келли, вероятно, не потратила на него ничего. Практически сразу после свадьбы Грейс подарила платье в Филадельфийский музей искусства, что в США, который находится в ее родном городе Филадельфия.
Также стоит добавить, что свадебный образ невеста дополнила интересными украшениями. Особенное внимание привлекал головной убор, ведь в отличии от многих других королевских невест, Грейс не надела тиару, а отдала предпочтение украшению расшитому жемчугом и искуственными цветами апельсина. К этому головному убору крепилась фата, которую дизайнер разработала с учетом того, что Грейс будут снимать - она хотела, чтобы лицо невесты было хорошо видно, поэтому сделала фату полностью прозрачной, а вышивка с цветами и птицами украшала только ее нижнюю часть.
Также она взяла с собой на церемонию молитовник, маленький белый букет из ландышей и обула туфли сделанные на заказ от David Evins, ее уши украшали серьги с жемчугом. Было ли у Грейс в тот день "что-то синее", соответственно традиции, - неизвестно, но в 2005 году сотрудники музея обнаружили внутри туфли невесты монетку, которую туда положил дизайнер "на удачу".
Спустя многие годы после этой "свадьбы века", наряд голливудской актрисы остается одним из самых узнаваемых свадебных платьев всех времен, его множество раз копировали и вдохновлялись им другие дизайнеры и невесты.
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