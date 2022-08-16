Самое дорогое платье "Оскара": история роскошного наряда от Dior, из-за которого упала Дженнифер Лоуренс

Церемония вручения кинопремии "Оскар" - событие, к которому всегда приковано огромное количество внимании, поэтому наряды гостей мероприятия особо роскошны и дорогие. Для многих дизайнером и брендов появление звезд в их нарядах на красной дорожке - лучшая реклама и возможность попасть в историю, поэтому они с удовольствием сотрудничают с актерами, особенно, если те в списке номинантов на победу.

Не упустил свой шанс и Модный дом Dior. В октябре 2012 года, после того как на экраны вышло два кассовых фильма "Голодные игры" и "Мой парень - псих" с молодой актрисой Дженнифер Лоуренс, бренд предлагает девушке сотрудничество и контракт на 15 миллионов долларов, согласно которому на каждом светском мероприятии Дженнифер должна появляться в образах от Модного дома.

Через несколько месяцев становится известно, что Дженнифер одна из номинантов на "Оскар" и уже в феврале 2013-го она выходит на красную дорожку в роскошном бальном платье от Dior. Наряд актрисы был выполнен в нежно-розовом цвете, имел огромную юбку со шлейфом, которая напоминала бутон цветка, а ткань платья имела теснение в виде роз и листьев.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Платье не имело бретелек и было с открытой линией плеч, а дополнила актриса его тонкой цепочкой на шее, бриллиантовыми серьгами и несколькими кольцами на руках. Волосы Дженнифер были уложены в элегантную прическу, а на лице визажисты сделали ей очень нежный макияж.

Платье разработано Рафом Симонсом, который в то время был креативным директором бренда. Наряд вошел в коллекцию Christian Dior Haute Couture. Точная стоимость платья брендом не оглашалась, но неоднократно ходили слухи, что цена наряда составляла 4 миллиона долларов. Лоуренс за платье не платила - его ей предоставили как амбассадору бренда.

Таким образом, платье актрисы стало самым дорогим нарядом в истории церемонии "Оскар" (ранее ценовое первенство многие годы удерживало золотое платье Николь Кидман, созданное Джоном Гальяно).

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Поскольку Дженнифер связана контрактом, то особой воли влиять на выбор образов не имеет, а просто подчиняется бренду. "Я надеваю все, что мне велит Раф", - сказала как-то она (отметим, что в 2015 году дизайнер покинул Модный дом и сейчас пост креативного директора занимает Мария Грация Кьюри). Также актриса призналась, что изнурительных примерок не было - она впервые увидела и примеряла наряд утром в день церемонии, и он отлично ей подошел.

Но, несмотря на то, что платье актрисы действительно очень красивое, возможно бурного резонанса оно бы и не вызвало, если бы не произошло два события: во-первых, в тот день Дженнифер получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль", а, во-вторых, поднимаясь за наградой девушка упала на ступеньках, запутавшись в подоле своего огромного и очень дорогого наряда.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Неприятность случилась из-за того, что платье было очень длинным, а ткань тяжелой, поэтому передвижение в нем требовало особой техники: юбку нужно было приподнимать перед собой и немного подталкивать ногами. Но из-за волнения Дженнифер совершенно забыла все рекомендации, которые ей дал дизайнер, тем более, когда услышала свое имя среди победителей. После падения она была очень смущена и, вероятно, напрочь забыла все, что хотела сказать, да еще и зал с самыми известными актерами Голливуда встал и засыпал девушку аплодисментами, что ее еще больше смутило. Поэтому актриса произнесла очень короткую речь.

"Вы встали, потому что почувствовали себя неловко, когда я упала, и теперь я ужасно смущена. Но все равно большое спасибо", - сказала она со сцены, а также отдельно поблагодарила близких и коллег.

То событие стало для 22-летней девушки знаковым, поскольку ее платье вошло в историю, как самое дорогое, а короткая смущенная речь - самой искренней. Дом Dior в последствии продлил контракт с Дженнифер еще на несколько лет.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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