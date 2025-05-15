Самое дорогое украшение с красной дорожки: уникальное колье Николь Кидман за 7 миллионов долларов

Николь Кидман / © Associated Press

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Звезды часто сотрудничают со знаменитыми ювелирными брендами, которые предоставляют им свои украшения для красных дорожек, но украшение, которое носила Николь Кидман в 2008 году было таким необычным, что вошло в историю.

Николь Кидман / © Associated Press

В те годы Николь сотрудничала со стилистом и дизайнером Л’Рен Скотт, которая предложила беременной актрисе надеть на красную дорожку 80-й церемонии «Оскар» элегантное черное платье от Balenciaga, которое бы подчеркивало ее небольшой на тот момент живот.

Николь Кидман / © Associated Press

Однако платье было всего лишь фотоном, чтобы все внимание было отведено украшению, которое носила Николь. На шее Кидман красовался сотуар из необработанных алмазов весом 1399 карат, который был создан по задумке Л’Рен Скотт во Франции ювелирной компанией.

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Это длинное бриллиантовое ожерелье, как бы небрежно накинутое на фарфоровую шею актрисы, является одним из самых необычных украшений, когда-либо надетых на красную дорожку и одним из самых дорогих. Оно содержало в общей сложности 7645 бриллиантов совершенно разной формы и размера, а на его создание ушло 6200 часов то есть 258 дней.

Николь Кидман / © Associated Press

Украшение на тот момент оценивалось в 7 миллионов долларов.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Дизайнер и стилист Л’Рен Скотт ушла из жизни в 2014 году. Женщина покончила жизнь самоубийством повесившись в своей квартире в Нью-Йорке в возрасте 49 лет, причиной этому, вероятно, стала депрессия. На ее похороне были Мик Джаггер и Николь Кидман. Где сейчас украшение, которое она разработала — неизвестно, однако после своей смерти Л’Рен Скотт оставила все свое имущество Мику Джаггеру.

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