Самое дорогое украшение в истории кино: что известно о бриллиантовом колье Николь Кидман из "Мулен Руж!"

Николь Кидман в фильме "Мулен Руж!" / скриншор из видео

Фильм «Мулен Руж!» вышел на экраны в 2001 году и получил восемь номинаций на премию «Оскар». Это изысканное музыкальное кино, которое захватывает яркими и роскошными костюмами и но мало кто знает, что именно в этой картине было показано одно из самых дорогих украшений, которое когда-либо появлялось на экране.

В одной из сцен фильма любовник главной героини Сатин, которую в фильме играла Николь Кидман, надевает ей на шею роскошное огромное бриллиантовое колье, которое только одним своим видом дает понять, что оно очень дорогое. Украшение было настоящим и созданным специально для фильма.

Режиссер фильма Баз Лурман настаивал, что колье должно быть настоящим, поскольку считал, что только настоящие бриллианты способны правдиво отражать свет на экране.

«Когда-то, когда мы снимали „Мулен Руж!“, мы создали собственную версию бриллиантового колье Cartier для Николь Кидман», — рассказал Лурман изданию Vulture. «Понимаете, в те времена невозможно было заставить что-то сиять на экране так, как настоящие бриллианты. Нужны были настоящие бриллианты. Так что то колье — настоящее. Оно стоит 2,5 миллиона долларов». «К счастью, теперь блеск можно просто добавить на постпродакшене».

Бриллиантовое колье из фильма «Мулен Руж!» / © Getty Images

Лурман и его жена, лауреат «Оскара», художница по костюмам Кэтрин Мартин, придумали кружевное бриллиантовое колье вместе с ювелирным дизайнером Стефано Кантури. Украшение было изготовлено из белого золота весом 134 карата состоит из 1 308 бриллиантов и имело на застежке синий сапфир из Шри-Ланки, сообщает IndieWire. Патриция Кантури, бренд-директор марки Canturi, рассказала, что Стефано провел несколько недель, изучая французские украшения конца 19 века, чтобы сделать колье максимально исторически точным, но это было не легко.

«Большинство из них (исторических украшений — ред.) были разобраны во время Великой депрессии, и фактически не на что было опираться, — рассказал Кантури, — Мне пришлось воссоздавать его, как судебному эксперту».

Шею и декольте Кидман измеряли в течение трех месяцев, чтобы колье идеально село и выглядело идеально. Украшение было настолько ценным, что на съемочной площадке ей нужна была круглосуточная охрана.

Николь Кидман в фильме «Мулен Руж!» / скриншор из видео

«Проблема в том, что если ты приносишь на съемочную площадку вещь такой ценности, рядом постоянно должны стоять двое охранников», — также рассказывал режиссер.

«На площадке его начали называть „она“, потому что Николь спрашивала: „Она уже здесь?“»» — рассказывала Патриция Кантури.

Для сцены, где колье срывают с шеи Кидман, была создана серебряно-кристаллическая реплика. Стефано Кантури сделал дублера с магнитной застежкой, чтобы его можно было легко сорвать и при этом не травмировать шею Кидман.

Николь Кидман в фильме «Мулен Руж!» / скриншор из видео

После выхода фильма украшение попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое ювелирное изделие, когда-либо созданное для фильма, а также появлялось на выставках и в некоторых ток-шоу.

Сейчас культовое колье хранится в частной личной коллекции Кантури. Когда-то оно было выставлено на продажу через Christie’s в Нью-Йорке, но по легенде за несколько часов до аукциона дизайнер Кантури сказал сотруднику Christie’s, что не может расстаться с этим творением и оставил его в своей личной коллекции.

Это украшение навсегда вошло в историю кинематографа и стало больше чем просто атрибутом, аксессуаром или ярким акцентом образа — колье Сатин — это ювелирный шедевр, который стал частью персонажа и помог рассказать историю. Оно было задумано как метафора, ведь как и сама героиня, оно отражало блеск и соблазнительность, но в то же время намекало на хрупкость и высокую цену, которую она платит за свое положение.