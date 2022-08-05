Самое эффектное платье с флагом: история патриотичного наряда Джери Холлиуэлл из Spice Girls

С того момента, как певица надевала этот наряд, прошло 25 лет, но он до сих пор остается одним из самых культовых образов поп-звезд.

Spice Girls - это культовая британская поп-группа, участницами которой было пять девушек: Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл и Виктория Адамс (Бекхэм). Их коллектив стал феноменом своего времени, ведь такого глобального успеха, как у них, не было со времен The Beatles. Поэтому то, в чем девушки выходили на публику, всегда привлекало внимание. Их наряды были эпатажными, сексуальными и зажигательными, но все же символом Spice Girls и синонимом понятия "Крутая Британии" стал образ только одной их участницы - мини-платье Джери Холлиуэлл.

В 1997 году Spice Girls пригласили выступить на открытии Brit Awards, где они также были номинированы на пять наград. У каждой участницы коллектива был свой образ для выступления. Джери тогда досталось черно мини-платье от Gucci, но она была от него не в восторге, поскольку оно казалось ей очень скучным и неинтересным.

Период, когда это произошло, в истории получил название "Крутая Британия" (Cool Britannia), тогда британцы ощущали особую гордость за свою национальность. Это было связано с развивающейся поп-культурой, которая вызывала у молодого поколения поднесенное настроение и оптимизм.

Вот и Джери хотела своим нарядом на Brit Awards показать, что она гордится быть британкой, поэтому решила изменить платье для выступления. Девушка попросила свою сестру Карен пришить кухонное полотенце с флагом Великобритании (еще его называют Юнион Джек) за 5 фунтов на брендовое платье от Gucci.

Джери Холлиуэлл на Brit Awards, 1997 год / Фото: Getty Images

На спину наряда девушка пришила огромный символ мира - пацифик. Образ она дополнила красными лакированными ботинками на огромной подошве, ярким макияжем и объемной прической.

Джери Холлиуэлл выступает со Spice Girls / Фото: Getty Images

Образ певицы вызвал фурор, а на следующий день был в заголовках всех газет. Патриотичное платье Юнион Джек стало визитной карточкой Холлиуэлл, группы Spice Girls, а также ярким образцом "Крутой Британии".

Джери Холлиуэлл выступает со Spice Girls / Фото: Getty Images

Через год после своего выступления Джери решила продать платье на аукционе Sotheby's. Изначально оно было оценено в 12 тысяч фунтов, но в результате торгов его продали за 41320 фунтов. Приобрел вещь поп-звезды Питер Мортон от имени отеля Hard Rock Hotel and Casino в Лас-Вегасе. Полученные деньги девушка передала благотворительной организации, которая занималась лечением рака у детей.

Джери Холлиуэлл на аукционе, 1998 год / Фото: Getty Images

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