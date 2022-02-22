Самое экстремальное мини зимы: кто из знаменитостей надевал образ от Miu Miu

Этот мини-образ решили примерять многие известные личности.

Когда итальянский Модный дом Miu Miu представил свою коллекцию прет-а-порте сезона весна-лето 2022, многие очень удивились, увидев на подиуме экстремально короткие мини-юбки с сильно заниженной талией, которые бренд предлагал носить с укороченными свитерами, практически обнажающими грудь, и кроп-топами.

Коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022 / East News

Коллекция Miu Miu сезона весна-лето 2022 / East News

Коллекция была пропитала стилем начала 2000 годов, но трудно было представить того, кто бы решился надеть этот короткий наряд. Однако сломала все шаблоны голливудская звезда Николь Кидман, когда появилась в этом образе в фотосессии для журнала Vanity Fair. 54-летняя кинозвезда стала одной из героинь нового выпуска, который посвящен номинантам на "Оскар". Кидман в этом году номинирована на эту престижную кинопремию за роль Люсиль Болл в фильме "Быть Рикардо".

Но Николь не единственная, кому приглянулся мини-наряд. В этом образе также появлялись и другие знаменитости.

Кьяра Ферраньи

Анна Делло Руссо

Зендея

Им Юна

Эвер Габо Андерсон

Хейли Бибер

Лара Стоун

Палома Эльсессер

Saweetie

Ребекка Ли Лонгендайк

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