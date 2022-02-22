Самое экстремальное мини зимы: кто из знаменитостей надевал образ от Miu Miu

Этот мини-образ решили примерять многие известные личности.
Когда итальянский Модный дом Miu Miu представил свою коллекцию прет-а-порте сезона весна-лето 2022, многие очень удивились, увидев на подиуме экстремально короткие мини-юбки с сильно заниженной талией, которые бренд предлагал носить с укороченными свитерами, практически обнажающими грудь, и кроп-топами.
Коллекция была пропитала стилем начала 2000 годов, но трудно было представить того, кто бы решился надеть этот короткий наряд. Однако сломала все шаблоны голливудская звезда Николь Кидман, когда появилась в этом образе в фотосессии для журнала Vanity Fair. 54-летняя кинозвезда стала одной из героинь нового выпуска, который посвящен номинантам на "Оскар". Кидман в этом году номинирована на эту престижную кинопремию за роль Люсиль Болл в фильме "Быть Рикардо".
Но Николь не единственная, кому приглянулся мини-наряд. В этом образе также появлялись и другие знаменитости.
Кьяра Ферраньи
Анна Делло Руссо
Зендея
Им Юна
Эвер Габо Андерсон
Хейли Бибер
Лара Стоун
Палома Эльсессер
Saweetie
Ребекка Ли Лонгендайк
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