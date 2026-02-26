Самое элегантное свадебное платье в истории: кто создал наряд для Кэролин Бессетт-Кеннеди

Кэролин Бессетт и Джон Ф. Кеннеди-младший / © Associated Press

Кэролин Бессетт-Кеннеди навсегда осталась застывшей во времени как идеальная красавица с изысканным вкусом. Несмотря на то, что она трагически умерла почти 27 лет назад, люди во всем мире продолжают ею восхищаться, особенно ее минималистичным стилем. Одним из самых известных образов Кэролин остается ее простое свадебное платье, которое после свадьбы пары стало эталоном свадебной моды 90-х, а сегодня является идеальным образцом минимализма и изысканного вкуса на который равняются женщины во всем мире.

Автором платья Кэролин был дизайнер Нарсисо Родригес, с которым она познакомилась благодаря работе в Calvin Klein. Она попросила Родригеса создать дизайн ее свадебного платья, когда они наслаждались напитками в ресторане Odeon в модном районе Трайбека в Нью-Йорке.

Он создал три финальные версии свадебного платья из разных роскошных тканей. Бессетт остановила свой выбор на минималистичном варианте. Стоил наряд из жемчужного крепа по оценкам 40 тысяч долларов (платье было его подарком невесте), а дизайнер в то время был почти неизвестным. Но впоследствии благодаря огласке вокруг платья своей подруги, Родригес запустил собственный бренд в течение года.

«Это был замечательный момент в моей карьере, но также прекрасный момент в моей личной жизни», — сказал он Vogue в 2018 году. «Кто-то, кого я очень любил, попросил меня сшить самое важное платье в ее жизни».

Кэролин Бессетт и Джон Ф. Кеннеди-младший на историческом фото Дениса Реджи

У платья была небольшая драпировка в зоне декольте, тонкие бретельки и немного расклешенная юбка. Скроено платье было по косой. Свой образ невесты Кэролин дополнила тонкими легкими перчатками и фатой. Однако без драмы в тот день не обошлось, поскольку невеста опоздала на свадьбу.

В книге Cbk: Carolyn Bessette Kennedy авторства Суниты Кумар Наир Джордж Кириакос, стилист Кэролин, подтвердил, что она прибыла на церемонию уже когда солнце начало садиться, сообщает Town & Country. Несмотря на длительный процесс консультаций с дизайнерами и примерки, Кэролин сильно похудела и платье не сидело уже так, как было нужно. Возможно потеря веса была связана со стрессом, который предшествовал церемонии — ее было трудно сохранить в тайне для всего мира. Пара приложила немало усилий, чтобы это был только их день, а не день всего мира. Поэтому наряд невесты пришлось переделывать просто в день свадьбы.

Однако, гостья свадьбы Саша Чермаефф, одна из лучших подруг Джона, сказала, что опоздание Кэролин на самом деле сделало церемонию еще более волшебной.

«Она опоздала на свадьбу — возможно, из-за волнения и желания, чтобы все было идеальным. Я всегда думала, что это по-своему сделало все совершенным, ведь солнце уже садилось, и церемония проходила при свечах. Это было прекрасно».

Дизайнер создал не только свадебное платье, но и наряд для подружки невесты Бессетт — темно-синее платье из шелкового крепа с завышенной талией — а также платье для репетиции свадьбы — кремовую модель из расшитого бисером шифона.

Свадьба Кэролин Бессетт и Джона Ф. Кеннеди-младшего состоялась 21 сентября 1996 года и на ней было около 40 гостей. Церемония состоялась в Первой африканской баптистской церкви на острове Камберленд. В церкви было всего восемь деревянных скамеек и не было кондиционера. Ее удаленность сыграла ключевую роль в усилиях Кеннеди-младшего и Бессетт скрыть событие от прессы. Фотографом на свадьбе был Денис Реджи, который заснял молодоженов, выходивших из церкви после завершения венчания. Снимок, на котором Кеннеди-младший целует руку своей жене, был опубликован в прессе и стал одной из самых известных свадебных фотографий, когда-либо сделанных, а также первым и единственным взглядом на платье Бессетт.