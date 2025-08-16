Самый знаменитый наряд Мадонны: что известно о дерзком "свадебном" платье Boy Toy поп-королевы

Мадонна / © Getty Images

Кому-то она кажется слишком эпатажной, а другим почти сумасшедшей, но нельзя игнорировать тот факт, что с момент, как Мадонна появилась на сцене в 80-х годах, она стала королевой поп-музыки и немалая заслуга в этом принадлежит ее нарядам. За всю карьеру у певицы было огромное количество образов, для сохранения которых у нее есть даже целый склад, но одним из самых знаковых нарядов Мадонны без сомнения является белое платье Boy Toy.

Мадонна в культовом платье / © Associated Press

Этот канонический наряд Мадонна надела в 1984 году на церемонию MTV VMAs во время своего выступления с песней Like a Virgin. Платье являло собой свадебный наряд — белоснежный ансамбль с белым бюстье, тюлевой юбкой с сердечками, кружевными перчатками без пальцев и массивным поясом с надписью Boy Toy на пряжке.

Актором этого культового и революционного наряда является Мариполь — художница, кинопродюсер, модельер и стилист. Она описывала образ певицы как «невесту Сатаны», а также «Я вручную сшила это свадебное платье, украсила его всеми этими чертовыми крестами», — рассказыла Мариполь The Post.

Мадонна в своем знаменитом платье невесты / © Getty Images

«Католическая церковь, музыкальная индустрия, пуританская Америка — все называли это непристойным, — продолжал она. — Но всем молодым девушкам это нравилось».

Мадонна / © Getty Images

«Она была молода, сексуальна и красива, и ее песни пели именно так — это меня вдохновляло», — сказала Мариполь.