Платье на день рождения: что известно о наряде Dior, который превратил принцессу Маргарет в икону моды

Принцесса Маргарет Роуз – младшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон, а также сестра покойной британской королевы Елизаветы II. Она ушла из жизни еще в 2002 году, но запомнилась многим своим бунтарским характером, трагичной историей любви и любовью к роскоши. Мятежная принцесса обожала дорогие украшения, дизайнерские платья и в отличии от своей старшей сестры, которая должна была поддерживать британских дизайнеров, могла позволить себе одеваться у лучших мировых кутюрье в число которых входил и Кристиан Диор.

Дружба Маргарет и бренда Dior началась после ее первой поездки в Европу в апреле 1949 года. Тогда, в свои 18 лет, она месяц провела в Италии и Швейцарии, а затем в мае отправилась в Париж. В перерывах между осмотром достопримечательностей столицы Франции принцесса посетила несколько кутюрье, среди которых были: Жан Дессес, Жак Фат, Эдвард Молино и Кристиан Диор. На то время бренд Dior был относительно молодым, поскольку дизайнер открыл свой Модный дом лишь в 1947 году и запустил первую коллекцию с названием New Look, которая моментально сделала революцию в мире моды. Вероятно, будучи наслышаной популярностью дизайнера-новатора, Маргарет становится клиенткой бренда и заказывает себе несколько нарядов.

Известно, что Диор открыто восхищался стилем Маргарет и всячески льстил ей, но это и неудивительно, ведь в то время она была одной из его первых известных британских клиенток, да еще и сестрой королевы. Поэтому после своего первого модного шоу в Лондоне, дизайнер организовал частный показ в посольстве Франции для членов королевской семьи, включая Маргарет и королеву Елизавету II. Хотя бренд дизайнера пользовался популярностью в послевоенные годы, не исключено, что поспособствовала этому как раз Маргарет, носившая его вещи.

Принцесса Маргарет и Кристиан Диор, 1951 год / Фото: Getty Images

То, что британская принцесса одевалась у модных и современнях парижских дизайнеров, и в частности у Dior, способствовали тому, что она стала иконой моды. Вещи у бренда она покупала до самой своей смерти, но среди всех ее нарядов был тот, который запомнился больше всего - нежное платье с асимметричными плечами и пышной юбкой. Это потрясающее бальное "платье Золушки" Маргарет заказала у Dior в 1951 году на свой 21 день рождения. Подобные платья были представлены в коллекции весна-лето под названием Oblique, но именно этот наряд дизайнер создал для Маргарет по индивидуальному заказу.

Платье принцессы Маргарет на выставке / Фото: Associated Press

Сделано платье из шелковой органзы и атласа. Изначально оно было нежно-кремового оттенка, но со временем потемнело, как и многие старые наряды из нежных светлых тканей. Верх платья очень оригинальный, поскольку у него есть одна бретелька, которая плавно перетекает в шифоновый лиф. А вот вторая бретелька опущена и создает впечатление, как будто она спала с плеча немного его обнажив.

Обложка итальянского еженедельника Epoca с изображением британской принцессы Маргарет, графини Сноудон. 2 августа 1953 год / Фото: Getty Images

Также у платья была пышная юбка, состоящая из семи слоев ткани, собранных на талии в небольшие складки, они представляют собой внутренний слой шелка, три слоя сетки и два слоя органзы. Саму же талию украшал белый пояс с пряжкой. В виде декора на платье была вышивка золотистыми нитками, рафией, деревянными пуговицами, кристаллами, пайетками, перламутром и бусинами. Что интересно, оно не было сплошным, а на самом деле является конструктором и состоит из корсажа и юбки, которые просто надеваются по отдельности и фиксируются на талии кнопками.

Это платье британская принцесса одевала несколько раз. Впервые она позировала в необычном наряде для портрета в честь своего 21-го дня рождения, который сделал знаменитый фотограф Сесил Битон в Сандрингемском дворце в 1951 году. А затем появилась в нем на праздновании. Через несколько месяцев Маргарет вновь надела платье, но уже на благотворительный вечер в Париже, где она была среди почетных гостей.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Образ принцессы в тот раз дополняли высокие перчатки, бриллиантовая тиара Cartier Halo (в ней через много лет появилась в день своей свадьбы Кейт Миддлтон), набор украшений в виде колье и браслетов, а также гламурный клатч.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Что касается дизайна платья, то он считается современным для того времени. Диор в те годы пытался отойти от упрощенной военной моды, а также акцентировать внимание на тонких талиях.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Также необычно было и то, что дизайнер использовал синтетические материалы, которые в нарядах от-кутюр практически не применялись в 1950-е. Существует даже история, согласно которой, Маргарет, увидев платье, в шутку заметила, что декор на нем напоминает картофельные очистки. Тем не менее, позже она назвала его своим самым любимым платьем и, вероятно, так и было, поскольку принцесса хранила бальный наряд в течение семнадцати лет, прежде чем подарила его Лондонскому музею в 1968 году, где оно хранится и по сей день.

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