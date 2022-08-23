Самое известное платье в мире: история синего наряда Кейт Миддлтон, который она надела на помолвку с принцем

Сегодня герцогиня Кембриджская главная любимица из всех представителей британской королевской семьи, ведь благодаря своей искренности, хорошему чувству стиля и красоте она покорила сердца многих, как когда-то это делала мать ее супруга принцесса Диана. Но стоит отметить, что до того как стала герцогиней Кейт не отличалась особо изысканном вкусом, однако все изменилось, когда она впервые появилась на публике в качестве невесты. 16 ноября 2010 года было официально объявлено о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Пара вышла к журналистам и фотографам для запечатления этого важного момента в Сент-Джеймсском дворце.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Getty Images

В тот день на Кейт было милое темно-синее платье от бренда Issa London. Наряд до колен был выполнен из шелка, имел V-образное декольте, длинные рукава, ткань на декольте была немного драпирована, а под ним имелся пришитый пояс, завязывающийся на запах.

Платье для одного из самых важных дней в своей жизни девушка выбрала из-за цвета, ведь он должен был подходить под помолвочное кольцо с сапфиром леди Дианы, которое ей вручил принц. Образ Кейт дополнила тонкой цепочкой на шее с синим камнем, колготками телесного оттенка, лаконичными серьгами и черными замшевыми туфлями-лодочками.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Getty Images

Автор знаменитого платья - лондонский дизайнер бразильского происхождения Даниэлла Исса Хелаель. Еще до покупки платья, Кейт была лично знакома с Даниэллой и покупала у нее наряды на протяжении нескольких лет. Бренд был одним из любимых у девушки и ее младшей сестры Пиппы, а также очень популярным среди модниц нулевых и мировых знаменитостей.

Как-то будущая герцогиня зашла в студию дизайнера в Лондоне, чтобы спросить, есть ли у нее какие-нибудь новые синие платья для особенного обеда. Но важность мероприятия оставила в секрете.

"Она пришла ко мне накануне. Во время этого визита Кейт просто намекала на важный обед, на который она собиралась завтра. Я проснулась на следующий день, пошла на йогу, и когда я включила телефон, мне пришло сообщение от друга-журналиста, в котором говорилось, что о помолвке объявлено. Днем пара собиралась выступить с речью", - рассказала дизайнер в интервью The Telegraph, а также вспомнила свои мысли в тот момент: "Она действительно намеревается надеть платье от моего бренда?".

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Associated Press

Несмотря на удивление дизайнера, именно в этом платье Кейт и появилась перед камерами в день помолвки, то есть на следующий день после его покупки. У синего платья не было названия, и оно продавалось под номером модели DJ157. Сама же дизайнер отмечала, что наряд в коллекции был представлен еще с 2005 года. Стоимость его в Великобритании была 385 фунтов, а в Нью-Йорке его продавали за 615 долларов. После того, как Кейт появилась в платье на публике, оно было раскуплено за считанные минуты.

"Я узнала, когда узнали все. Это было потрясающе. Это платье было в моей коллекции с 2005 года, но в тот день оно было на обложках всех газет и журналов. Оно было в новостях в течение шести месяцев по всему миру. Мои продажи резко выросли, они удвоились за пять или шесть месяцев", - рассказала Даниэлла.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Associated Press

Платье совершило модный переворот и способствовало возникновению "эффекта Кейт", то есть влиянию Миддлтон на индустрию моды и породило тенденцию к "маленьким синим платьям" - многие женщины нашли его альтернативой маленьким черным платьям. Платье так быстро раскупали, что некоторым желающим его получить, приходилось записываться в список ожидания. Также платье стали активно подделывать, а другие бренды пытались придумать модель максимально похожую на помолвочный образ невесты принца. Доходило даже до того, что компания McCalls Highlandwear создала тартан под названием "Королевская гордость", вдохновленный платьем Кейт.

Успех платья Даниэлла объясняла его универсальностью.

"Каждая женщина на планете могла понять, куда надеть это платье, потому что, с одной стороны, оно подходило для 25-летней девушки, но и у моей бабушки, которой в то время было 82 года, оно тоже было".

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Associated Press

Но вот для небольшого британского бренда такой успех стал фатальным. Изначально популярность платья помогла увеличить продажи лейбла Issa London на 45%, но бренд не справлялся с потоком заказов и в 2011 году Даниэлла продала контрольный пакет акций своей компании Камилле Аль Файед и ушла из компании в 2013 году, прежде чем сам бренд закрылся в 2015 году. Весной 2017 года британский люксовый универмаг House of Fraser приобрел Issa London. Они перезапустили бренд и в первой же коллекции была представлена копия культового платья Кейт Миддлтон, но уже с названием The Kate Tie Wrap Dress и в разных цветах. Сейчас эта модель не продается.

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