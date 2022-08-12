Самое известное платье в стиле БДСМ: история черного бандажного образа Донателлы Верчаче

Легендарный Джанни Версаче умер слишком рано, но успел сделать для моды очень много, и одним из самых запоминающихся образов, которые он создал, был наряд в который он одел свою младшую сестру Донателлу.

В 1993 году Донателла и Джанни Версаче посетили вечеринку, которая проходила в публичной библиотеке в Нью-Йорке. Когда 38-летняя сестра модельера появилась на красной дорожке, все камеры были прикованы только к ней - женщина надела невероятно сексуальный образ, который создал ее брат. Наряд Донателлы состоял из черного топа с высокой горловиной, который имел прозрачную вставку под грудью и множество лент с застежками, а также асимметричной кожаной юбки с драпировкой и черным ремнем, декорированным логотипом бренда в виде Медузы Горгоны. Вся фурнитура в образе была выполнена в золотом цвете. Дополнила Донателла наряд золотыми украшениями, макияжем и высокой прической.

Донателла и Джанни Верчаче / Фото: Getty Images

Этот образ вошел в историю моды как один из самых сексуальных и скандальных своего времени, но именно этого и добивался легендарный Джанни. Нарядом модельер хотел раскрыть и подчеркнуть силу женщины, показать ее смелость и власть.

Наряд в стиле БДСМ разделил людей на два лагеря - кто-то восхищался творением дизайнера, кто-то ругал за излишнюю сексуальность и фетишистские элементы. Но именно это всегда и было в основе идеологии бренда - показать женскую сексуальность, красоту тела, индивидуальность и харизму. В результате черный ансамбль Донателлы положил начало истории бандажных платьев, а за Джанни окончательно закрепилось звание творца самых сексуальных нарядов.

Донателла и Джанни Верчаче / Фото: Getty Images

Но этот образ был не единственным подобным, созданным Джанни. Наряд впервые представили в коллекции осень-зима Модного дома Versace, которая получила не менее провокационное название Miss S&M (в переводе с англ. - "мисс садомазохизм"). Тогда новую коллекцию в стиле доминантрикс представляли на подиуме самые известные супермодели 90-х: Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Хелена Кристенсен. В коллекции было много кожи, золота, заклепок, бандажных нарядов.

А что касается черного бандажного платья, то оно живет и по сей день. Донателла, которая сейчас руководит Модным домом, неоднократно отдавала дань уважения своему брату, повторяя его творение в своих коллекциях. В подобном наряде в разных вариациях на протяжении многих лет неоднократно появлялись самые красивые женщины современности.

Читайте также: