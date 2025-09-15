Самое красивое платье Золушки: что известно о наряде Дрю Бэрримор в стиле эпохи Ренессанса

Платеь Дрю Бэрримор из фильма / © Getty Images

Реклама

В 1998 году на экраны вышел романтический фильм «История вечной любви, или Золушка», главную роль в котором исполнила актриса Дрю Бэрримор. Он был снят по мотивам сказки о Золушке и включал бал, как в оригинальной истории, но в отличии от диснеевского мультфильма, главная героиня появилась на нем не в голубом бальном платье, а наряде в стиле эпохи Ренессанса.

Платье Бэрримор после выхода картины стало самым известным костюмом из фильма, а также получило культовый статут — миллионы девочек мечтали надеть такой же наряд. Его копируют для фестивалей, а также ругулярно пытаются воссозадать на Хэллоуин.

Дрю Бэрримор позирует у постера со своим изображением в платье / © Getty Images

По сюжету фильма платье изначально принадлежало покойной матери главной героини и было ее свадебным нарядом, а огромные крылья изготовил и подарил девушке художник Леонардо да Винчи, с которым она подружилась. Специально разработанный корсет не только придавал платью форму, но и принимал на себя вес крыльев. Сзади в нем были вшиты два «кармана», куда вставлялась проволочная конструкция, благодаря чему крылья гармонично сливались с платьем.

Реклама

Автором наряда была дизайнер Дженни Биван. Платье изготовлено из жатого бледно-золотого газа, богато украшенное цветами из золотного шитья и усыпанное «жемчужными» каплями. Вшитое нижнее платье из сатина оттенка айвори было с простеганным подолом, также наряд включал хлопковую нижнюю юбку и отдельный корсет с косточками и сеткой.

Платье Дрю Бэрримор / © Getty Images

Крылья были сделаны из тюля и проволочного каркаса. Экземпляр на фото специально состареный.

Платье Дрю Бэрримор / © Getty Images

«Снимать этот фильм было непросто — работа проводилась в Дордони, где практически не было доступа к магазинам тканей! Мы сделали как можно больше в Лондоне, но все равно пришлось открыть студию во Франции с командой опытных портних на месте. В плане дизайна мне дали полную свободу. Костюмы были лишь вольно вдохновлены силуэтами начала 1500-х годов — мне хотелось, чтобы они были скорее волшебными, чем строго исторически точными, с ощущением сказки. Идея крыльев исходила из сценария. Леонардо да Винчи был своего рода „крёстной феей“ Даниэль, и я основывала их на его рисунках летательных аппаратов. Крылья сделали в Лондоне, мастер Наоми Кричер лично везла их самолетом, рядом со мной, на отдельном кресле. Всего было изготовлено две пары. Эта пара специально состарена, чтобы передать состояние героини в момент, когда она сидит одна в дверном проеме под дождем, с разбитым сердцем».

Платье Дрю Бэрримор / © Associated Press

В 2024 году наряд продали на аукционе Kerry Taylor Auctions за 20 800 фунтов стерлингов. Платье Дрю и другие наряды из фильма были переданы на акцион компанией Cosprop, а деньги переведены на благотворительность.