Самое красивое свадебное платье: что известно о наряде, в котором Амаль Клуни шла под венец

Джордж Клуни и Амаль Клуни / © Associated Press

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Известный актер Джордж Клуни и Амаль Аламуддин впервые встретились в июле 2013 года, когда их познакомил общий друг за ужином в доме актера в Италии. Из бурный роман был серьезным и привел к свадьбе — пара связала себя узами брака год спустя в Венеции, собрав на церемонии весь звездный бомонд.

Для свадебной церемонии Амаль выбрала роскошное платье классического дизайна. Платье невесты было создано известным брендом Oscar de la Renta, который известен своей любовью к деталям, а также цветочным украшениям.

Свадебное платье Амаль Аламуддин на выставке в 2017 году / © Getty Images

«Мы с Джорджем хотели романтическую и элегантную свадьбу, и я не могу представить себе никого, кто мог бы лучше Оскара передать это настроение в платье», — рассказала она изданию Vogue. «Встреча с ним сделала процесс проектирования еще более волшебным, поскольку он такой теплый и такой джентльмен».

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Платье представляло собой изысканный наряд из тюля цвета слоновой кости, украшенный 12 метрами кружева, его лиф вручную расшит бисером, кристаллами и жемчугом. Оно имело вырез с открытыми плечами и длинный шлейф, который делал этот наряд еще более традиционным.

Свадебное платье Амаль Аламуддин на выставке в 2017 году / © Getty Images

Амаль дополнила свой свадебный образ А-силуэта несколькими классическими аксессуарами — длинной фатой, которая была украшена тем же кружевами и бисером, что и ее платье, а также лаконичными серьгами с жемчугом и бриллиантами, которые были подарком на свадьбу от ее родителей.

Это роскошное свадебное платье стало последним, которое Оскар де ла Рента спроектировал перед своей смертью в октябре 2014 года. Спустя несколько лет в Музее изящных искусств Хьюстона в честь модельера организовали выставку «Гламур и романтика Оскара де ла Ренты» и среди нарядов, которые демонстрировались на этом мероприятии было и платье Амаль Клуни.