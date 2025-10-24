Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто / © Getty Images

Одним вневременных королевский свадебный нарядов — было платье леди Сара Армстронг-Джонс — единственной дочери принцессы Маргарет. Она вышла замуж в 30-летнем возрасте за художника и актера Дэниела Чатто.

Пара познакомилась довольно оригинально — во время работы над фильмом 1983 года «Жара и пыль» в Индии, Дэниел — играм в этой картине небольшую роль, а Сара была ассистентом костюмера. Встречаться они начали лишь спустя три года. В 1986 году Сару и Дэниела впервые стали фотографировать вместе на открытиях галерей и других мероприятиях мира искусства, а в 1994 году они объявили о помолвке. Свадьба состоялась 14 июля 1994 года и была довольно скромной, в сравнении с другими подобными праздниками семьи.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто / © Getty Images

Сара выбрала очень лаконичное платье разработанное Джаспером Конраном — британский дизайнером, который также неоднократно одевал и принцессу Диану. Ее наряд был идеально белым и с отсылкой к эпохе Ренессансу, ведь верхняя часть платья представляла собой тесный корсет украшенный тканью с мелкими складками, который подчеркивал тонкую талию и сделал образ очень изящным, а декольте было квадратным.

Юбка у платья была А-силуэта и со шлейфом, выполненная из шелкового жоржета и шифона. Также в наряда были длинные рукава из более тонкого шифона.

Сара Армстронг-Джонс и три ее подружки невесты: Зара Филлипс, ее сводная сестра Фрэнсис Армстронг-Джонс и подруга Тара Нобл Сингх / © Getty Images

Этот образ дополняли белые розы, которые украшали волосы невесты и повторялись в ее букете. Также цветочные элементы были в главном украшении невесты — бриллиантовой тиаре. Леди Сара решила надеть совершенно новую тиару, изготовленную Wartski специально для ее свадьбы и этот головной обр получил название — цветочная тиара «Сноудон». Изготовлена она была из трех бриллиантовых брошей принцессы Маргарет. Также в ушах невесты были серьги ее матери с бриллиантами и жемчугом.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто / © Getty Images

Завершала образ Сары длинная простая и лаконичная фата, которая очень элегантно выглядела и идеально вписывалась в ее романтичный образ. Многие историки свадебной моды считают свадебное платье Сары Чатто одним из самых красивых королевских платьев всех времен, поскольку этот наряд был сдержанный, изящный и даже через много лет выглядит удивительно современным.

Даже фотографии передают легкость этого наряда и романтику. Некоторые отмечают, что платье Сары могло быть вдохновлено работами художника Ганса Гольбейна, но никто не называет конкретной картины, которая послужила референсом для платья невесты.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто / © Getty Images

Свадьба Сары была скромной и заметно это было не только по ее довольно простому наряду, но и по тому как все было организовано. Пара отказалась от слишком помпезного собора, а выбрала церковь Святого Стефана — небольшой здание XVII века в Лондоне. Церемония длилась всего 30 минут, а вечеринка состоялась в Кларенс- хаусе.

Но все внимание сосредоточено на этом камерном семейном мероприятии очень пристально. Дело в том, что свадьба Сары и Дэниела состоялась в напряженное время для королевской семьи, поскольку стала первым большим мероприятием, на котором присутствовали Чарльз и Диана после того, как он признался в романе с Камиллой Паркер-Боулз (ныне королевой Камиллой) в интервью.