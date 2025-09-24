Самое ожидаемое событие мира моды: Дом Gucci презентовал дебютную коллекцию Демны Гвасалии

Показ Gucci весна-лето 2026 / © Associated Press

В рамках Недели моды в Милане, которая стартовала 23 сентября и продлится до 29-го, прошла премьера короткометражного фильма Gucci «Тигр». Эту работу новый креативный директор бренда Демна Гвасалия представил вместо дебютного показа.

Главную роль в 33 минутной работе сыграла голливудская звезда Деми Мур, поэтому к ней было приковано особо много внимания, когда она в роскошном золотом платье с высокой горловиной и длинными рукавами вышла на публику.

Деми Мур / © Associated Press

Также презентацию посетили и другие знаменитости и продемонстрировали публике наряды созданные Демной для коллекции весна-лето 2026, которую он назвал La Familigia. Что интересно, коллекция ограничена и согласно заявлению бренда, будет доступна исключительно в десяти магазинах Gucci с 25 сентября по 12 октября.

Лила Мосс

Дочь суперсодели 90-х Кейт Мосс надела кожаную мини-юбку, которую дополнила сапогами и культовой сумкой Jackie. Также на девушке была классическая водолазка.

Лила Мосс / © Associated Press

Гвинет Пэлтроу

Голливудская звезда надела тотал-лук, который включал блузу, юбку и сапоги с известной и узнаваемой монограмой бренда.

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

Анна Винтур

Уже бывший редактор Vogue блистала на шоу в платье любимого стиля и фасона. Также она дополнила образ роскошным колье с цветными камнями.

Анна Винтур / © Associated Press

Изабелла Феррари

Итальянская актриса выглядела сногшибательно в мини и оверсайз куртке. Шика луку также добавляли свитер, блуза с красивым воротом и аксессуары.

Изабелла Феррари / © Associated Press

Валерия Голино

Актриса и кинопродюсер появилась а платье-балахоне серого цвета, которое было украшено монограмой бренда и перьями. Эффектным и роскошным акцентом образа стали аксессуары — гламурная сумка и украшения.

Валерия Голино / © Associated Press

Серена Уильямс

Звезда тенниса появилась в элегантном платье черного цвета, которое обтягивало ее фигуру. Роскоши наряду добавляли перья.

Серена Уильямс / © Associated Press

Мариякарла Босконо

Итальянская модель произвела фурор ярким нарядом в ретростиле, который включал не только пальто, но также роскошные драгоценности, платок, культовую сумку с бамбуковой ручкой и такие аксессуары как черные туали и перчатки.

Мариякарла Босконо / © Associated Press

Халина Рейн

Режиссер появилась на шоу Модного дома в платье вцета бургунди, а также с культовой сумкой в руке с бамбуковой ручкой, а также эффектных сапогах в тон наряда.

Халина Рейн / © Associated Press

Алекс Консани

Американская модель выглядела дерзко в короткой шубе с тигровым рисунком. Такой наряд идеально подчеркивал ее роскошные ноги.

Алекс Консани / © Associated Press

Также в шоу приняли участие и модели, которые демонстрировали наряды из ноллекции бренда.

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

Gucci S/S 2026 / © Associated Press

А что касается фильма «Тигр», то в нем рассказывает о Барбаре Гуччи, главе Gucci International и председателе компании в Калифорнии, которая собирает своих детей и особого гостя в семейном доме, чтобы отпраздновать свой день рождения. Под отполированной внешней оболочкой Барбара изо всех сил старается удержать все под контролем: поддерживать репутацию компании, произвести впечатление на почетного гостя, быть матерью и отчаянно пытаться управлять ситуацией. Но когда вечер принимает неожиданный оборот, ее тщательно созданная фасадная оболочка дает трещину и начинает рушиться, а семья ищет новый путь.