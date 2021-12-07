Самое популярное платье 2021 года: кто из звезд надевал образ от Dior

Это платье впечатляет своей красотой, простотой, легкостью и роскошным красным цветом.
Чем только ни радовали нас бренды в этом году, ведь были и невероятные шоу во время Недель моды и захватывающие виртуальные показы кутюрных коллекций, больше напоминающие короткометражное кино. Но все же из всего модного изобилия нам хочется выделить один наряд, который, как нам кажется, появлялся на звездах в 2021 году чаще всего - это красное платье от культового французского бренда Dior из коллекции прет-а-порте осень-зима 2021-2022.
Оригинальное платье из легкого красного шифона выполнено из огромного количества драпировок, которые добавляет ему воздушности. Но особенностью платья стали лиф в форме сердца, полностью открытая спина и прозрачные вставки сбоку.
Коллекция, в которой представили наряд, была создана креативным директором Модного дома Марией Грацией Кьюри. Во время работы над коллекцией она вдохновлялась любимыми сказками: "Золушка", "Красная Шапочка" и "Спящая красавица". Более того, коллекцию Кьюри представила в Зеркальном зале Версаля.
Розамунд Пайк
Голливудская актриса надела это платье на церемонию закрытия 74-го Каннского кинофестиваля. Образ Розамунд ничем не дополняла, кроме лаконичных бежевых туфель.
Делфи Примроуз
Также в роскошном красном наряде появлялась и британская модель Делфи Примроуз. В наряде от Dior девушка позировала для августовской обложки журнала Tatler.
Беатриче Борромео
Итальянская аристократка, журналистка, фотомодель и супруга внука Грейс Келли надела красное платье на свадебный прием принцессы Лихтенштейна Марии Анунциаты и Эмануэле Мусини. Образ Беатриче дополнила золотым клатчем и туфлями на шпильках в тон. На фото она позирует с сестрой.
Джессика Честейн
Голливудская звезда позировала в красном наряде для фотосессии журнала DuJour.
Иванна Онуфрийчук
Ведущая шоу "Танцы со звездами" появилась в наряде от Dior во время одного из эфиров передачи. Образ Иванна дополнила красивой прической и нежными украшениями.
Анджелабейби
Китайская модель и актриса вышла в этом наряде на красную дорожку Пекинского международного кинофестиваля.
Jisoo
А вот южнокорейская певица, актриса и модель снялась в алом платье для рекламы бренда.
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