Самое роскошное платье Синди Кроуфорд: история красного наряда Versace с глубоким декольте и разрезом

Красная дорожка церемонии "Оскар" всегда была калейдоскоп самых роскошных и дорогих нарядов, но в 1991 году супермодель Синди Кроуфорд затмила своим образом всех звезд Голливуда.
25-летняя модель появилась на 63-й церемонии вручения главной награды в области кинематографа в компании своего тогдашнего бойфренда - актера Ричарда Гира. После многочисленных слухов об их романе этот совместный выход на публику стал настоящей сенсацией - они впервые появились на светском мероприятии как пара.
Но никто в тот вечер не обращал внимания на Гира, чья карьера в те годы была на пике популярности, все смотрели только на Синди. Супермодель появилась на красной дорожке в эффектном красном платье от Versace, созданном еще самим основателем бренда Джанни Версаче.
Наряд был выполнен из плотной красной ткани, имел очень глубокое V-образное декольте, открытую спину с переплетенными бретельками и очень высокий разрез на юбке, который полностью открывал стройные ноги звезды. Спереди платье имело небольшую драпировку, а дополнила модель его черными сатиновыми туфлями и маленькой сумкой-мешком, украшенной стразами.
Платье Versace оказало большое влияние на моду, ведь после того, как модель в нем появилась, в мире было произведено множество копий и подделок этого наряда, а его силуэт стал культовым. Также на протяжении многих лет оно попадало в многочисленные рейтинги лучших нарядов церемонии и по сей день считается одним из самых сексуальных платьев.
Также немаловажно и то, что появление с сексуальной Кроуфорд, однозначно, сыграло на руку Гиру и добавило ему популярности. Синди же на протяжении многих лет активно повторяла свой знаменитый образ - красные вечерние платья буквально стали ее визитной карточкой.
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