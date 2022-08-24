Самое сексуально платье герцогини: история наряда, из-за которого Уильям влюбился в Кейт

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская - одна из самых красивых супружеских пар, но вот за началом их отношений стоит очень интересная история главное место, в которой занимает довольно смелое платье.

Еще задолго до того, как Кейт стала герцогиней Кембриджской, она была просто Кейт Миддлтон - девушкой из обеспеченной британской семьи и студенткой Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. В 2002 году, когда девушка заканчивала обучение на первом курсе, ее пригласили принять участие в благотворительном студенческом показе мод Dont Walk.

В тот вечер 19-летней Кейт вышла на подиум в нескольких образах, среди которых были: яркий свитер, черная футболка с джинсами, вечернее платье цвета хаки, купальник и прозрачное платье авторства Шарлотты Тодд. Последний наряд не имел бретелек, был разработан лично Шарлоттой, которая в то время только изучала текстиль в Бристоле. Под платье Кейт надела черное белье.

Выполнено оно было в 48 размере из черно-золотого трикотажа с бирюзово-синими вставками, низ платья украшала атласная бирюзовая лента, завязанная на бантик. На подиуме образ девушки также дополняли черные туфли, объемные локоны и вплетенные в них ленты. На тот момент стоимость прозрачного платья была 58 долларов.

Платье Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

На том же показе 26 марта 2002 года присутствовал и принц Уильям. Парень купил билет на модное шоу почти за 300 долларов, чтобы сидеть в первом ряду. Легенда отношений Кейт и Уильяма гласит, что именно в тот вечер принц обратил на девушку внимание, хотя раньше они уже были знакомы, ведь жили в одном общежитии, периодически пересекались и даже дружили. Говорят, что когда Кейт вышла на подиум в прозрачном платье, принц был ошеломлен и прошептал другу: "Вау, а Кейт горяча!". На вечеринке после показа Уильям подошел к новоиспеченной модели, они разговорились и якобы даже наследник престола попытался ее поцеловать. После того, как эта история просочилась в прессу, прозрачное платье очень выросло в цене, а когда принц сделал Миддлтон предложение и они поженились на глазах всего мира, наряд стал важной частью модной британской истории.

Платье Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

"Это был конец их первого года. Я был там, и там было много привлекательных девушек. Она была в очень смелом платье, в прозрачном платье, похожем на чулок. Он сидел в первом ряду, и глаза его были по 5 копеек", - рассказал сокурсник пары Бен Дункан.

Сама же дизайнер призналась, что не знает, как этот наряд оказался на будущей герцогине, ведь на показе ее не было. Шарлотта рассказала, что ее просто попросили прислать коллекцию, но Кейт она не знала и никогда с ней не разговаривала. Сшито платье было еще в 2000 году изначально задумывалось как юбка, но видимо организаторы показа решили, что Кейт должна надеть наряд как платье.

"Я не знаю, решила ли Кейт надеть это платье или кто-то одел ее в это платье. Так что я не знаю, было ли у нее намерение быть там в нижнем белье перед принцем", - сказала она.

Дизайнер Шарлотта Тодд и созданное ею платье / Фото: Associated Press

Также Тодд рассказала, что при разработке платья отталкивалась от темы "Искусство соблазнения". Так что в некотором смысле, если легенда о том, как Уильям влюбился в Кейт, когда увидел в этом платье, не выдумка, то наряд сработал именно так, как задумывала дизайнер.

Но после свадьбы Кейт и Уильяма Шарлотта не захотела больше хранить платье у себя и решила его продать. Свое решение дизайнер объяснила излишним интересом прессы к ее персоне из-за этого наряда и тем, что хранить столь ценную вещь было просто не безопасно. До продажи платье хранилось в коробке в доме ее матери.

Таким образом в 2011 году этот культовый наряд Кейт был выставлен на аукционе Керри Тейлор, которая подсчитала, что вязаное платье будет стоить от 8 до 10 тысяч фунтов стерлингов. Однако во время аукциона платье было продано за колоссальную сумму - 78 тысяч фунтов (на то время - 125 871 тысяч долларов). Кто именно купил наряд неизвестно, поскольку в зале в тот день находился лишь агент покупателя, который лишь сказал, что его начальник "Ник из Джерси". (Джерси - остров в Ла-Манше между Англией и Францией).

"Это знаковая вещь, и он очень доволен покупкой. Это отличное дополнение к его коллекции", - сказал агент

Шарлотта же была поражена суммой вырученной за наряд, в котором Кейт пробыла на подиуме менее десяти минут. Дизайнер отметила, что за полученные деньги , скорее всего, они с мужем купят дом, но случилось ли так в результате - неизвестно.

Платье Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Сегодня Кейт в этом платье представить, конечно же, невозможно, но она с юмором относится к этой истории и даже через год после свадьбы публично пошутила о том своем дефиле. Это случилось, когда она болтала с толпой студентов своей альма-матер на благотворительном мероприятии, посвященном 600-летию учебного заведения.

"Надеюсь, вы не участвовали в показе мод. Никогда не знаешь, что тебя попросят надеть", - пошутила она .

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