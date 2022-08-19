Самое сексуальное платье Канн: история красного наряда, который прославил Беллу Хадид

После появления в этом наряде на самом престижном кинофестивале Европы о модели узнал весь мир.

Чаще всего о платьях говорят из-за звезд, которые их надели, но в случае Беллы Хадид все вышло иначе. В 2016 году 20-летняя модель и по совместительству представительница богатой династии впервые вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. В тот день девушка посетила премьеру бельгийского фильма "Неизвестная" и навсегда вошла в историю красной дорожки мероприятия.

На Белле было роскошное красное шелковое платье, созданное брендом Alexandre Vauthier. Отвечала в тот раз за образ модели стилист Элизабет Салсер.

"Мы знали, что хотим создать что-то действительно красивое и культовое в сотрудничестве с Александром Вотье. Он замечательный друг и талант в индустрии. Каждый аспект платья был спланирован", - рассказала Салсер в интервью Vanity Fair.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

2016 год выдался для Беллы очень успешным, ведь она уверенно вошла в моделинг и активно принимала участие в показах самых известных мировых брендов. Однако знали имя Хадид только в узких кругах мира моды и как дочь богатых родителей. Но образ на красной дорожке в Каннах все изменил - Белла оказалась в заголовках по всему миру, ее платье называли самым сексуальным и самым "опасным" в истории красной дорожки, а сама она не раз попадала в списки самых красивых женщин мира.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Поэтому благодаря откровенному платью о Белле узнал весь мир. Наряд был выполнен в роскошном красном цвете, имел тонкую сплошную бретельку, очень глубокое V-образное декольте с треугольным бюстье и полностью открытую спину.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Застегивалось платье на запах, подчеркивая тонкую талию Беллы, а также имело несколько элегантных складок спереди и длинный шлейф. Но главным украшением стал невероятно высокий разрез, из-за которого платье и прозвали "опасным". Он полностью открывал ногу девушки, и любое неудачное движение могло стать для Беллы конфузом и оказаться в заголовках желтой прессы по всему миру, поэтому, передвигаясь, она очень следила, чтобы платье не распахивалось, хотя все же один раз это и произошло. Но на самом деле нижнего белья как такового публика не увидела. В одном из интервью стилист Беллы Элизабет Салсер рассказала, что у платья был секрет, и оно одевалось как боди, то есть снизу к нему был пришит купальник в цвет. Белле же требовалось тщательно скрывать секрет, чтобы не нарушать иллюзию "голого" образа.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Но все же девушка изрядно стеснялась и в интервью Vogue рассказала, что переживала в тот вечер из-за своего слишком сексуального наряда и того, какую реакцию он вызвал.

"Я тогда очень волновалась, очень уж сексуально я в нем смотрелась, и еще я немного боялась камер, переживала, что на мне много косметики, боялась этого разреза. Слава Богу, он вроде только один раз сильно распахнулся, но я до сих пор стесняюсь этого момента, пусть само платье и восхитительно. Но все же в нем я ощущала себя не самой собой, думаю, это было первое появление другой Беллы - той, кого во мне все видят - это мое альтер эго Белинда".

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Но на этом секреты образа не закончились. Салсер также намекнула, что во избежание неудобных моментов с декольте они также использовали двухсторонний скотч Top-stick, вероятно, приклеив им верх платья к груди девушки.

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