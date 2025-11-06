Самое сентиментальное платье: история свадебного наряда принцессы Беатрис, взятого у королевы

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци / фото: instagram.com/edomapellimozzi

Реклама

Обычно королевские невесты выбирают платья от именитых дизайнеров — так делали принцесса Кейт, герцогиня Сассекская, а также принцесса Евгения. Но вот принцесса Беатрис решила пойти другим путем и надела не просто эксклюзивное платье, а еще и очень сентиментальное, ведь одолжила его у своей бабушки — королевы Великобритании Елизаветы II.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци / фото: instagram.com/theroyalfamily

Винтажное платье принцессы было разработано в 60-х годах известным британским модельером Норманом Хартнеллом, который на протяжении многих лет одевал женщин королевской семьи и создал самые знаковые их наряды: свадебное и коронационное платья королевы Елизаветы, а также свадебный образ принцессы Маргарет. Платье же Беатрис было сшито из шелковой тафты и органзы, а также украшено атласом и декорировано камнями, которые как лучи солнца украшали наряд на лифе и бедрах.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, королева Елизавета и принц Филипп / фото: instagram.com/theroyalfamily

Впервые это вечернее платье было надето королевой в 1962 году премьеру фильма «Лоуренс Аравийский» в Лондоне. Изначальный дизайн отличался и можно заметить, что в платье были бретельки, а юбка выполнена в фасоне баллон. Также Елизавета II, скорее всего носила под платьем кринолиновый подъюбник.

Реклама

Королева Елизавета II, 1962 год / © Getty Images

Для Беатрис платье изменили портные королевы, Анджела Келли и Стюарт Парвин. Они перекроили и подогнали платье Хартнелла, чтобы оно идеально подходило принцессе, а также добавили короткие рукава-фонарики из органзы, которые прикрывали плечи, и внесли изменения в фасон юбки — сделали ее прямой и добавили шелковую вставку ткани в подол, вероятно, чтобы удлинить ее, поскольку Беатрис выше за свою бабушку.

Королева Елизавета II, 1962 год / © Getty Images

В знак уважения к своей бабушке-королеве, принцесса Беатриса дополнила особенное свадебное платье не менее особенной тиарой королевы Марии — это то самое украшение с бриллиантовой бахромой, которое Елизавета надевала на свадьбу с принцем Филиппом. Тиару невесты также дополняла очень лаконичная и легкая фата.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци / фото: instagram.com/edomapellimozzi

Свадьба пары была очень скромной и камерной, поскольку состоялась в 2020 году, в самый разгар эпидемии коронавируса. Согласно заявлению семьи, свадьба состоялась в Королевской часовне в Виндзоре, а праздник проводили в Royal Lodge и на нем присутствовали только самые близкие родственники семьи. Vogue же сообщил, что на церемонии были прочитаны два любимых стихотворения пары: сонет 116 Уильяма Шекспира и «Я ношу тебя в моем сердце» Э. Э. Каммингса.