Самое яркое платье из "Завтрака у Тиффани": что известно о гламурном наряде Одри Хепберн и сколько он стоит

Платье веселого конфетного оттенка появляется в одно из самых трагичных сцен этого фильма, однако об этом наряде практически не говорят.

Фильм "Завтрак у Тиффани", который вышел на экраны еще в 1961 году является классикой кино и одной из самых известных картин, в которых снялась актриса Одри Хепберн. В этой романтической комедии она воплотила роль девушки-мятежницы по имени Холли Голайтли. Примечательна картина тем, что некоторые образы для нее создал французский модельер Юбер де Живанши - близкий друг актрисы.

Конечно же, когда кто-то вспоминает об этом фильме, на уме сразу возникает образ актрисы в длинном черном платье, украшением на голове и огромными бусами. Да, этот образ является одним из самых знаковых в истории кино 20-го века, но помимо него Живанши придумал еще один наряд для Хепберн - маленькое розовое платье.

Наряд был ярким и созданным по всем критериям моды 60-х годов: широкие бретельки, открытая спина, подчеркнутая широким атласным бантом талия. Сшито платье было из плотной шелковой ткани, верх был приталенным, а юбка выполнена в форме тюльпана.

Одри Хепберн, фильм "Завтрак у Тиффани" / Фото: Getty Images

Особенностью платья было то, что оно полностью расшито золотистым декором в виде маленьких кисточек. Они придавали наряду оригинальности и красиво играли на свету. Изначально у них был тоже розовый оттенок, но со временем он потускнел.

В фильме актриса дополнила образ розовым украшением в волосах, напоминающим тиару, объемной розовой накидкой-пальто и сатиновыми туфлями в цвет, в руке у нее был гламурный клатч со стразами.

Одри Хепберн, фильм "Завтрак у Тиффани" / Фото: Getty Images

Считается, что Живанши впервые создал такое же платье, но черного цвета, для своей коллекции осень-зима 1960 года. Первой, кто продемонстрировал наряд на пубблике была Ли Радзивилл - младшая сестра Жаклин Кеннеди, модница и светская львица - когда 20 марта 1961 года выходила из отеля Carlyle в Нью-Йорке. Увидев это платье на Ли, Одри попросила Живанши сделать такой же наряд для нее, но в розовым цвете и изменить вырез.

Жаклин Кеннеди (слева) едет в автомобиле со своей сестрой, Ли Радзивилл, 20 марта 1961 года / Фото: Getty Images

В этом платье героиня Хепберн появляется в сцене после вечеринки, когда поднимается с богатым бойфрендом в свою квартиру. Затем она узнает, что ее брат погиб.

Одри Хепберн, фильм "Завтрак у Тиффани" / фото: скриншот из видео

Розовое платье из этой трагической сцены в фильме еще до сих пор существует. Наряд хранился в частной коллекции и известно, что он дважды выставлялся на продажу. Первый аукцион Christie's, когда продавали этот наряд, прошел в 2007 году и тогда оно ушло с молотка за 192 тысячи долларов.

Платье Одри Хепберн на аукционе / фото: christies.com

В каких условиях хранилось платье неизвестно, но можно заметить, что оно утратило свой яркий оттенок и некоторые части декора. Возможно кто-то из костюмеров или владельцев наряда отрывал себе эти украшения на память.

Второй раз платье выставили на аукцион в 2023 году. В этот раз наряд Givenchy продавал аукционный дом Julien's, торги получили название Легенды: Голливуд и королевская семья.

Платье Одри Хепберн, фильм "Завтрак у Тиффани" / Фото: Getty Images

"Кадр, снятый камерой сверху, показывает Холли на кровати в темной комнате, свет, проникающий через дверной косяк, и перья, летящие из разорванной подушки, — это захватывающий образ. Розовый цвет платья кажется тем слабым проблеском надежды на то, что персонаж выйдет из этой печали внутри себя и обретет истинное счастье" - объясняет значение наряда Julien's.

Одри Хепберн, фильм "Завтрак у Тиффани" / фото: скриншот из видео

Изначально платье оценили в 100-200 тысяч долларов, в результате торгов его продали за 444 тысячи 500 долларов.

Платье Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" / фото: Julien's Auctions

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