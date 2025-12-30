Самые красивые образы Деми Мур 2025 года: чем легендарная актриса удивляла на церемониях и красных дорожках

Деми Мур

Реклама

Для Деми Мур 2025 год выдался особенно насыщенным. В начале года она была в шаге от своего первого «Оскара», но несмотря на то, что не выиграла его, это не помешало ей стать самой заметной звездой красных дорожек.

Актриса и ее стилист Брэд Горески создавали каждый раз потрясающие образы с изысканными платьями, которые дополняли украшениями, красивыми и гламурными аксессуарами. Каждый выход актрисы на публику становился сенсацией и заставлял мир говорить о ней, ее роли, роскошных длинных волосах и ее изяществе, а также доказывал, что 63 года — это просто цифра.

Мы же предлагаем вспомнить 15 самых красивых платьев, которые актриса демонстрировала в 2025 году.

Реклама

Платье Erdem

На мероприятии в Лондоне актриса была одета в платье из коллекции Erdem весна-лето 2026, которому особый шарм придали цветочные мотивы, аппликации, камни и стразы. В зоне бедер наряд имел объемные скульптурные детали, которые создавали иллюзию, что талия у актрисы еще тоньше. Бретелек у наряда не было.

Деми Мур / © Associated Press

Эксклюзивное платье Gucci

В свой день рождения Деми Мур вышла на красную дорожку, но отпраздновать решила по-особенному — надела черное платье от Gucci с «голым» эффектом и очень глубоким декольте. Наряд имел длинные рукава и шлейф, а сам он был сшит из кружевной ткани с бежевой подкладкой. А вот сиял наряд в свете софитов благодаря декору в виде черного бисера. Платье было очень похоже на наряд из коллекции 1996 года, так что, вероятно, именно им и вдохновлялся бренд, когда создавал платье для Деми.

Деми Мур / © Associated Press

Комплект Thom Browne

63-летняя знаменитость надела черно-белый наряд от бренда Thom Browne из коллекции весна-лето 2026, включающий длинное черное платье на тонких бретельках и лаконичную белую блузу из прозрачной ткани. Это было просто, но изысканно и элегантно.

Деми Мур / © Getty Images

Вышитое платье от Prada

Голливудская звезда посетила ежегодный галавечер Музея Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе в элегантном кастомном платье. Это был длинный наряд винного цвета А-силуэта с продуманным декольте и бретельками. Талия у наряда была подчеркнутой, а юбка — очень оригинальной, ведь одна ее часть была прямой, а вторая имела вставку из более легкой ткани со складками и шлейфом.

Реклама

Деми Мур / © Associated Press

Платье-галстук Thom Browne

Деми действительно серьезно подготовилась к нынешнему Met Gala, поскольку ее платье было вдохновлено мужским галстуком и буквально переосмысливало термин «черный галстук». Верхняя часть платья имела форму узла для галстука, тогда как нижняя часть выполнена как его «хвост». Интересной и действительно оригинальной деталью стал большой круглый элемент, напоминающий петлю для галстука, который простирался над головой.

Деми Мур / © Associated Press

Платье со складками от Gapstudio

Потрясающая брюнетка стала звездой престижной церемонии награждения TIME100 Gala, на которую пришла в творении Зака Позена — известного дизайнера, который также создал второе свадебное платье принцессы Евгении. Элегантное платье, подчеркивающее фигуру, оказалось отличным выбором для актрисы, поскольку излучало особую изысканность: длинный, струящийся низ с высоким разрезом (его не видно на этом фото) открывал ноги, а верх был украшен складками на талии и халтером.

Деми Мур / © Associated Press

Серебряное платье Armani Prive

Голливудская суперзвезда сияла как бриллиант в своем серебристом платье от бренда Armani Prive с тонкими бретельками, фигурным глубоким декольте, длинным шлейфом и замысловатыми мелкими вышитыми узорами по всей длине наряда. Украшали это платье также небольшие структурированные складки ткани на бедрах, благодаря которым талия звезды казалась еще тоньше.

Деми Мур / © Associated Press

Платье-калейдоскоп Alexander McQueen

На красной дорожке церемонии BAFTA 2025 Мур продемонстрировала наряд с яркой вышивкой бисером, пайетками и различными камнями. Оно имело высокую горловину и американскую пройму, руки оставались открытыми. Также платье украшал длинный шлейф. Дизайн наряда завораживал ведь напоминал то ли калейдоскоп, то ли узор в стиле витражей.

Реклама

Деми Мур / © Associated Press

Платье из полосок Schiaparelli

На вручении премии Critics Choice Awards Мур показала потрясающий наряд темно-синего цвета — платье от французского Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2024. Это платье-бюстье было изготовлено из атласа и имело подчеркнутую линию бедер, оно состояло из нескольких слоев вырезанных вручную лент, обнажающих кожу актрисы. Декольте было украшено контрастной черной вышивкой стразами и пайетками, а на спине у наряда была шнуровка.

Деми Мур / © Associated Press

Платье с необычным лифом Armani Prive

Для церемонии «Золотой глобус» Деми выбрала роскошное вечернее платье от бренда Armani Privé. Это был кастомный наряд оригинального дизайна. Платье не имело бретелек, спереди его украшала вставка со стразами, а юбка была со шлейфом и пышной. Тяжелая ткань платья выглядела очень дорого и элегантно.

Деми Мур / © Associated Press

Платье Gucci с цветами

Голливудская звезда выглядела так, будто остановила время на гала-концерте LACMA Art+Film, появившись в роскошном прозрачном платье, которое подчеркивало ее безупречную фигуру и элегантность. Наряд был прозрачным и выполненным из черной сетчатой ткани, которая была украшена красочной цветочной вышивкой и бисером, от итальянского Модного дома. Наряд был приталенным, а также имел американскую пройму и высокую горловину.

Деми Мур / © Associated Press

Золотое платье от Gucci

Звезда посетила специальный показ мини-фильма Модного дома Gucci, ставшего заменой привычному показу. В этой короткометражке она сыграла одну из главных ролей, поэтому для премьеры выбрала эффектное золотое платье из коллекции весна-лето 2026, созданное новым креативным директором бренда Демной Гвасалией. В этом платье с длинными рукавами, высоким воротником и шлейфом, подчеркнутым гламурными деталями, бахромой из кристаллов и бисера, которая двигалась с каждым шагом, Мур сияла как драгоценный камень.

Реклама

Деми Мур / © Associated Press

Платье с декольте Gucci

На вечеринке Vanity Fair Oscar Деми Мур появилась в золотом платье, которое невероятно сияло в свете софитов. Наряд был прямого и приталенного силуэта, а главным его акцентом стало оригинальное и глубокое декольте. Платье сочетало в себе элегантность и демонстрировало, что актриса не боится ни модных провокаций, ни экспериментов.

Деми Мур / © Associated Press

Платье с прозрачным лифом Dior

Платье с прозрачными деталями было необычным выбором для актрисы. Это наряд из коллекции весна-лето 2018 года, а вышивка на нем напоминала глаза, что стало жуткой отсылкой к фильму «Субстанция», в котором она сыграла. Лиф наряда был прозрачным, поэтому было видно нижнее белье похожего серо-голубого оттенка.

Деми Мур / © Getty Images

Платье из кожи Bottega Veneta

Этот наряд от Bottega Veneta имел интересное сочетание классического кожаного корсета и объемной юбки с рюшами, поэтому привлек много внимания, когда актриса в нем вышла в свет. В частности, верхняя часть представляла собой платье прямого кроя со стеганой тканью, которая подчеркивает фигуру, тогда как нижняя часть представляла собой юбку с несколькими уровнями.