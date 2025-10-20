- Дата публикации
Самые красивые образы гала-вечера в Музее американской Академии кино: блеск, стразы и гламур от звезд
Лос-Анджелес вновь стал центром гламура — под одной крышей собрались самые красивые и знаменитые.
В США состоялся пятый ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии. Мероприятие посетили многие звезды кино, сериалов, музыки и других направлений искусства.
Вечер традиционно был гламурным, красивым и роскошным, а звездные гости на мероприятии демонстрировали потрясающие платья от знаменитых Модных домов, которые часто были созданы на заказ.
Предлагаем посмотреть, что носили знаменитости
Наоми Уоттс — Balenciaga
Айла Фишер — Yara Shoemaker
Америка Феррера — Rodarte
Лора Харриер — Gucci
Аманда Сайфрид — Prada
Хилари Дафф — Alberta Ferretti
Реджина Холл — Cong Tri
Рози Хантингтон-Уайтли — Armani Prive
Зои Кравиц — Saint Laurent
Ренате Реинсве — Louis Vuitton
Эмили Ратажковски — Jean Paul Gaultier
Чейз Инфинити — Louis Vuitton
Зои Салдана — Saint Laurent
Айо Эдебири — Chanel
Кендалл Дженнер — The Row
Кирстен Данст — Rodarte
Люпита Нионго — Chanel
Элисон Бри — Oscar de la Renta
Милли Олкок — Harris Reed
Мод Апатоу — Prada
Charli XCX — Saint Laurent
Кристина Риччи — Chloé
Зои Дойч — Zac Posen
Давайн Джой Рэндольф — Christian Siriano
Кейт Хадсон — Stella McCartney
Дакота Фэннинг — Giorgio Armani
Эль Фэннинг — Balenciaga
Оливия Родриго — Armani Privé
Николь Ричи — Chloe
Ребекка Холл — Thom Browne
Ева Лонгория — Elie Saab
Анна Кендрик — Carolina Herrera
Моника Барбаро — Dior
Пенелопа Крус — Chanel
Ким Кардашьян — Maison Margiela
Деми Мур - Prada
Сидни Суини — Armani Privé
Кара Делевинь — Tamara Ralph
Кайя Гербер — Givenchy