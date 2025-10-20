ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
46
Время на прочтение
2 мин

Самые красивые образы гала-вечера в Музее американской Академии кино: блеск, стразы и гламур от звезд

Лос-Анджелес вновь стал центром гламура — под одной крышей собрались самые красивые и знаменитые.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

В США состоялся пятый ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии. Мероприятие посетили многие звезды кино, сериалов, музыки и других направлений искусства.

Вечер традиционно был гламурным, красивым и роскошным, а звездные гости на мероприятии демонстрировали потрясающие платья от знаменитых Модных домов, которые часто были созданы на заказ.

Предлагаем посмотреть, что носили знаменитости

Наоми Уоттс — Balenciaga

Наоми Уоттс / © Associated Press

Наоми Уоттс / © Associated Press

Айла Фишер — Yara Shoemaker

Айла Фишер / © Associated Press

Айла Фишер / © Associated Press

Америка Феррера — Rodarte

Америка Феррера / © Associated Press

Америка Феррера / © Associated Press

Лора Харриер — Gucci

Лора Харриер / © Associated Press

Лора Харриер / © Associated Press

Аманда Сайфрид — Prada

Аманда Сайфрид / © Associated Press

Аманда Сайфрид / © Associated Press

Хилари Дафф — Alberta Ferretti

Хилари Дафф / © Associated Press

Хилари Дафф / © Associated Press

Реджина Холл — Cong Tri

Реджина Холл / © Associated Press

Реджина Холл / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли — Armani Prive

Роузи Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Роузи Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Зои Кравиц — Saint Laurent

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Ренате Реинсве — Louis Vuitton

Ренате Реинсве / © Associated Press

Ренате Реинсве / © Associated Press

Эмили Ратажковски — Jean Paul Gaultier

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Чейз Инфинити — Louis Vuitton

Чейз Инфинити / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

Зои Салдана — Saint Laurent

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Айо Эдебири — Chanel

Айо Эдебири / © Associated Press

Айо Эдебири / © Associated Press

Кендалл Дженнер — The Row

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кирстен Данст — Rodarte

Кирстен Данст / © Associated Press

Кирстен Данст / © Associated Press

Люпита Нионго — Chanel

Люпита Нионго / © Associated Press

Люпита Нионго / © Associated Press

Элисон Бри — Oscar de la Renta

Элисон Бри / © Associated Press

Элисон Бри / © Associated Press

Милли Олкок — Harris Reed

Милли Олкок / © Associated Press

Милли Олкок / © Associated Press

Мод Апатоу — Prada

Мод Апатоу / © Associated Press

Мод Апатоу / © Associated Press

Charli XCX — Saint Laurent

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Кристина Риччи — Chloé

Кристина Риччи / © Associated Press

Кристина Риччи / © Associated Press

Зои Дойч — Zac Posen

Зои Дойч / © Associated Press

Зои Дойч / © Associated Press

Давайн Джой Рэндольф — Christian Siriano

Давайн Джой Рэндольф / © Associated Press

Давайн Джой Рэндольф / © Associated Press

Кейт Хадсон — Stella McCartney

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Дакота Фэннинг — Giorgio Armani

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Дакота Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг — Balenciaga

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Оливия Родриго — Armani Privé

Оливия Родриго / © Associated Press

Оливия Родриго / © Associated Press

Николь Ричи — Chloe

Николь Ричи / © Associated Press

Николь Ричи / © Associated Press

Ребекка Холл — Thom Browne

Ребекка Холл / © Associated Press

Ребекка Холл / © Associated Press

Ева Лонгория — Elie Saab

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Анна Кендрик — Carolina Herrera

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Моника Барбаро — Dior

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Пенелопа Крус — Chanel

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Ким Кардашьян — Maison Margiela

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Деми Мур - Prada

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Сидни Суини — Armani Privé

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Кара Делевинь — Tamara Ralph

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кайя Гербер — Givenchy

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie