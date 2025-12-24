Самые красивые платья 2025 года: вспоминаем роскошные образы звездных красавиц, от которых перехватывало дыхание

Самые красивые платья 2025 года / © Associated Press

Реклама

Многие из платьев, которые известные женщины продемонстрировали на важных мероприятиях, однозначно войдут в историю моды, ведь они были чем-то гораздо большим, чем просто одежда — они отражали настроение, риск и их индивидуальность.

Поскольку 2025 год подходик к концу, предлагаем вспомнить 15 самых красивых платьев, которые очаровывали мировую публику на протяжении всех этих двенадцати месяцев.

Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Голливудская суперзвезда выбрала для гала-вечера Музея Американской киноакадемии платье, которое сочетало в себе современную элегантность и скульптурный дизайн. Актриса была одета в элегантное сшитое на заказ платье от Модного дома Prada — длинный наряд насыщенного винного цвета А-силуэта с продуманным декольте и бретельками, а также оригинальной юбкой — одна ее часть была прямой, а вторая имела вставку из более легкой ткани со складками и шлейфом.

Реклама

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

На первый взгляд платье Аманды простое и лаконичное, однако на самом деле оно очень изысканное и продуманное. Актриса выбрала для гала-вечера черный наряд от Prada с пикантной прозрачной вставкой на груди с узорчатой вышивкой и бисером. Такая же красивая ткань повторялась на подоле платья. Сам же фасон и силуэт были лаконичными и прямыми, подчеркивали талию Аманды и ее изящество.

Миа Гот

Миа Гот / © Associated Press

Звезда «Франкенштейна» выбрала для красной дорожки Венецианского кинофестиваля платье Christian Dior, которое сочетало в себе несочетаемое — простоту и сложность. На первый взгляд наряд был очень лаконичным, ведь в нем не было декора или вышивки, а однотонная черная ткань казалась тем, что мы все видели уже много раз. Однако также наряд был очень продуманным и изысканным, ведь он хорошо подчеркивал фигуру Мии, ее характер. Драпировки на наряде были элегантными и как будто окутывали бедра актрисы и превращаются в бант на пояснице.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу / © Associated Press

На премьеру фильма Гвинет выбрала платье от Valentino из коллекции Haute Couture. Наряд был элегантным и изысканным, а его дизайн включал два вида ткани: роскошный бархат и простую более простую однотонную ткань. На юбке у наряда был высокий разрез, а вот романтики добавлял большой бант на плече. Это было просто, но очень красиво и женственно.

Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

Оскароносная актриса вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в платье от легендарного Модного дома Atelier Versace. Наряд Джулии был простым и закрытым, но его дизайн и принт в виде ромбов отражали давние модные коды, которые положены в основу бренда его основателями и не раз появлялись в разных коллекциях. Платье актрисы включало синий и черный оттенки, имело рукава и шлейф.

Реклама

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

За многие годы своей карьеры Памела Андерсон бывала совершенно разной на красных дорожках: сексуальной, дерзкой и изысканной. В этом году актриса очень часто демонстрировала именно элегантные образы на мероприятиях и это фиолетовое платье — один из ее лучших выборов. Этот простой и одновременно легкий наряд от Rodarte идеально подчеркивал фигуру актрисы и дополнял ее новую прическу-боб.

Амаль Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Адвокат и жена актера Джорджа Клуни без сомнения одна из самых стильных женщин современности. Она всегда элегантная, сдержанная и очень изысканная и это необычное, но гламурное платье от Tamara Ralph тому доказательство. Наряд был полностью расшит бусинами-жемчужинами, что делало его очень креативным, а открытые плечи на бусинки, которые на них свисали добавляли романтики.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Образы этой австралийской звезды всегда заслуживают внимания, ведь она любит элегантные луки, но часто с интересными акцентами. На этот раз оригинальной деталью наряда от Louis Vuitton Кейт стала накидка с рюшами на спине. Она придавала образу невесомости и не перегружала его, ведь была не слишком длинной или массивной.

Эль Фенинг

Эль Фенинг / © Associated Press

Для красной дорожки 78-го Каннского кинофестиваля звезда решила выбрать платье приталенного фасона Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте, полностью расшитый серебристыми пайетками, по всей длине платье украшали 3D-цветы нежно-розового цвета и зеленые листья, которые добавляли образу романтического штриха.

Реклама

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт выбрала платье Prada для своего появления в Каннах в этом году, однако ее эксклюзивный наряд очень отличался от того, что бренд обычно создает. Платье актрисы было классическим, вечерним и легким — бренд сшил его из нежной шифоновой ткани голубого оттенка. Бретелек у наряда не было, зато наряд украшало много мелких складок и шлейф.

Белла Хадид

Белла Хадид / © Associated Press

Известная модель выбрала классику от Saint Laurent для своего публичного появления во Франции. Белла выглядела чрезвычайно элегантно, ее платье, на первый взгляд простое, подчеркивало фигуру, а смелости и эффектности образу добавляли такие детали как разрез до бедра, открытые бока, асимметричные тонкие бретельки и изысканная драпировка.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор / © Associated Press

Актриса и телеведущая решила выбрать классику для своего выхода на публику. На съемках ее чаще всего можно увидеть в деловых сдержанных костюмах, а на этот раз Дрю позволила себе обнажить плечи. Платье звезды было от Carolina Herrera, а главным ее украшением стали необычные объемные рукава с бантами.

Линдсей Логан

Линдсей Логан / © Associated Press

Сшитое на заказ платье Balenciaga идеально подчеркивало фигуру Линдсей, а также ее новый светлый оттенок волос. Молочный наряд был простым, длинным с классическим вырезом и бретельками. Однако платье было полностью расшито пайетками, что делало его очень гламурным и особенным. Для Vanity Fair Oscar Party — это был отличный выбор.

Реклама

Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Ледяной голубой цвет, который Селена продемонстрировала на красной дорожке, идеально подходил для мероприятия, ведь актриса выглядела потрясающе, а платье Prada, которое подчеркивало изысканность девушки и ее красоту. Открытые плечи были очень элегантной деталью лука, как и лаконичную складки, которые повторялись на юбке и бретельках наряда.

Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

Блондинка вышла на красную дорожку в белоснежном платье с галтером, которое подчеркивало ее роскошную фигуру. Наряд был от израильского бренда Galia Lahav и создан для Сидни по индивидуальному заказу. Белоснежное платье имело глубокое декольте, которое акцентировало внимание на пышной груди девушки, а также подчеркивало ее тонкую талию. Юбка у платья была длинной и расклешенной, выполнена со складками и украшена на подоле объемными перьями.