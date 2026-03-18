Самые красивые платья легендарной Vanity Fair Oscar Party 2026

На протяжении 32 лет ни одна церемония «Оскар» не обходится без легендарного афтепати Vanity Fair.

Юлия Каранковская
Вечеринка проводится после церемонии награждения, а приглашены на нее не только лауреаты и номинанты, но и многие другие представители мира шоубизнеса.

Основал Vanity Fair Oscar Party в 1994 году редактор Грейдон Картер в Лос-Анджелесе и мероприятие стало главным празднованием после вручения премии. Также вечеринка является своеобразной второй красной дорожкой, ведь гости демонстрируют на ней эксклюзивные образы от самых известных дизайнеров.

Кто и что в этом году демонстрировал на этом легендарном и эксклюзивном мероприятии предлагаем посмотреть ниже в нашей подборке, ведь дорожка вечеринки был более зрелищной, чем основной церемонии «Оскар».

Кайя Гербер — Givenchy

Кайя Гербер / © Associated Press

Кендалл Дженнер — Chanel

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Джессика Альба — Tamara Ralph

Джессика Альба / © Associated Press

Деми Мур — Balenciaga

Деми Мур / © Associated Press

Кейт Хадсон — Gucci

Кейт Гадсон / © Associated Press

Фелисити Джонс — Valentino

Фелисити Джонс / © Associated Press

Белла Хадид — Prada

Белла Хадид / © Associated Press

Дуа Липа — Schiaparelli

Дуа Липа / © Associated Press

Дав Камерон — Georges Hobeika

Дав Камерон / © Associated Press

Чейз Инфинити — Louis Vuitton

Чейз Инфинити / © Associated Press

Мег Райан — Nina Ricci

Мег Райан / © Associated Press

Роуз Бирн — Dior

Роуз Бирн / © Associated Press

Наоми Уоттс — Balenciaga

Наоми Уоттс / © Associated Press

Теяна Тейлор — Chanel

Теяна Тейлор / © Associated Press

Сельма Блэр — Tamara Ralph

Сельма Блэр / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус — Tamara Ralph

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сара Пиджон — Calvin Klein

Сара Пиджон / © Associated Press

Образы звезд на Vanity Fair Oscar Party 2026 (29 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Роуз Бирн / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Іша Амбані / © Getty Images

Джессіка Альба / © Associated Press

Эль Феннинг / © Associated Press

Рита Ора / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Виттория Черетти / © Getty Images

Миа Гот / © Associated Press

Луиза Гаммер / © Getty Images

Грейс Гаммер / © Associated Press

Мейми Гаммер / © Associated Press

Дри Хемингуэй / © Getty Images

Сара Пиджон / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сельма Блэр / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Наоми Воттс / © Associated Press

Мег Райян / © Associated Press

Чейз Инфинити / © Associated Press

Дав Камерон / © Associated Press

Дуа Липа / © Associated Press

Белла Хадид / © Associated Press

Фелисити Джонс / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

