Самые красивые платья церемонии "Оскар-2026" / © Associated Press
Красная дорожка церемонии «Оскар», которая стала 98-й в истории награждения, собрала в этом году много известных имен. Красавицы мира кино, моды и других сфер шоубизнеса демонстрировали на мероприятии роскошные эксклюзивные платья и драгоценности.
Роуз Бирн — Dior
Роуз Бирн / © Associated Press
Энн Хэтэуэй — Valentino
Энн Хэтэуэй / © Associated Press
Деми Мур — Gucci
Деми Мур / © Associated Press
Николь Кидман — Chanel
Николь Кидман / © Associated Press
Эль Фэннинг — Givenchy
Эль Фэннинг / © Associated Press
Джесси Бакли — Chanel
Джесси Бакли / © Associated Press
Гвинет Пэлтроу — Armani Prive
Гвинет Пэлтроу / © Associated Press
Чейз Инфинити — Louis Vuitton
Чейз Инфинити / © Associated Press
Джи-Янг Ю — Carolina Herrera
Джи-Янг Ю / © Associated Press
Теяна Тейлор — Chanel
Теяна Тейлор / © Associated Press
Кейт Хадсон — Armani Privé
Кейт Гадсон / © Associated Press
Эмма Стоун — Louis Vuitton
Эмма Стоун / © Associated Press
Шейна МакГейл — Lever Couture
Шейна МакГейл / © Associated Press
98-я церемония вручения премии «Оскар»
Кейт Задсон / © Associated Press
Энн Хэтэуэй / © Associated Press
Хайди Клум / © Associated Press
Роуз Бирн / © Associated Press
Николь Кидман / © Associated Press
Гвинет Пэлтроу / © Associated Press
Иша Амбани / © Associated Press
Эль Фэннинг / © Associated Press
Джесси Бакли / © Associated Press
Теяна Тейлор / © Associated Press
Зои Салдана / © Associated Press