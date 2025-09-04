10 самых знаковых и красивых платьев, созданных модельером Джорджио Армани

Пенелопа Крус в платье от Джорджио Армани / © Associated Press

Реклама

Еще при жизни он он стал легендой мира моды, регулярно выпускал новые коллекции, одевал самых известных и красивых людей мира, а также работал до последнего дня своей жизни.

Джорджио Армани / © Associated Press

В память о легенде моды предлагаем вспомнить десять культовых нарядов, которые он создал.

Платье для актрисы Кейт Бланшетт, которое она надевала на церемонию вручения «Оскар». Это было элегантное и гламурное платье на одно плечо, которое как-будто обтекало ее фигуру.

Реклама

Кейт Бланшетт / © Associated Press

В 2010 году платье от Armani Privé надела Дженнифер Лопес. Это был нежный наряд с оригинальной фигурной деталью на бедре.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Одним из самых знаменитых нарядов созданных Armani было свадебное платье для княгини Монако Шарлин. Ее наряд имел элегантную вышивку и открытые плечи.

Княгиня Монако Шарлин / © Associated Press

В 2008 году на Met Gala Виктория Бекхэм тоже пришла в Armani. Она произвела фурор белым кружевным платьем с воротом и разрезом. Звзеда напоминала в сверкающем кутюрном изделии снежную королеву.

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Армани разработал для Леди Гаги наряды для красной дорожки и живого выступления на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2010 году, и это сотрудничество стало знаковым. Особенно все запомнили ее лиловое футуристическое платье со стразами. Затем звезда надевала наряды от модельера еще не раз.

Реклама

Леди Гаги / © Associated Press

Актриса Энн Хэтэуэй появилась в серебристом платье от Джорджио Армани на церемонии вручения премии «Оскар» в 2009 году. Ее платья было настоящим произведением искусства — лаконичным и продуманным до деталей.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

В 2012 году Пенелопа Крус прибыла на 84-ю церемонию вручения премии «Оскар» в бальном платье, которое напоминало наряд Золушки и его разработал именно Армани.

Пенелопа Крус / © Associated Press

За годы своей актерское карьеры Николь Кидман надела много платьев от Армани и во многих из них получила награды, но одним из тех, которые выделялись своей необычность был наряд с большим бантом.

Николь Кидман / © Associated Press

Шарлиз Терон надела это элегантное черное платье на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США 2005 года после того, как увидела его в первой коллекции Armani Privé. Наряд с необычными вырезами поразил тогда многих.

Реклама

Шарлиз Терон / © Getty Images

Деми Мур — большая поклонница бренда Armani и хоть она и не получила «Оскар» за лучшую женскую роль, она, безусловно, была одной из самых красивых звезд на церемонии вручения премии «Оскар» 2025 в серебристом платье от Armani.