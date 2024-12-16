Самые знаковые образы принцессы Дианы: от свитера с овечками до "платья мести"

Невозможно отрицать, что принцесса Диана была — и до сих пор считается — иконой и культурным феноменом. Ее очень любили по многим причинам, и за ней постоянно следили, пока она трагически не скончалась в 1997 году. Она также служила главным источником вдохновения для женщин с 80-х годов и до наших дней, говорится на сайте Woman's World.

Хотя королевой она так и не стала, но для женщин во всем мире она была королевой уличного стиля и настоящей иконой моды. Ее стиль по-прежнему вдохновляет поколение Z, миллениалов и поколение X.

Вспоминаем 11 лучших стильных образов принцессы Дианы и как их повторить.

Свитер принцессы Дианы с черной овцой

Этот свитер, который принцесса носила в 1983 году, был не просто стильным — он символизировал нечто большее. Белые овцы украшают большую часть свитера, за исключением одной черной. "Черная овца" относится к человеку, который не обязательно вписывается в свою семью или социальную группу. Принцесса Диана не боялась высказывать свое мнение и делать вещи, выходящие за рамки нормы, что могло сделать ее "черной овцой" королевской семьи.

Принцесса Диана и принц Чарльз на игре в поло в Виндзоре, июнь 1983 года / Фото: Getty Images

Как повторить: Вы можете воссоздать этот образ в точности с Rowing Blazers Warm & Wonderful "Diana Edition" Cotton Sheep Sweater, который является брендом оригинального свитера. Или, в качестве более доступной альтернативы, поскольку копии можно купить у многих других магазинах. Сочетайте его со свободными белыми брюками, а также красными или черными балетками.

"Платье мести" принцессы Дианы

Это один из самых известных образов женщины. Ее "платье мести" было повсюду в заголовках новостей и, казалось, было ответом на признание принца Чарльза в его измене по телевидению.

Принцесса Диана, 1994 год / Фото: Getty Images

Как повторить: вам понадобится черное коктейльное или вечернее платье с открытыми плечами. Завершите образ жемчужным ожерельем и прозрачными черными колготками.

Велосипедки и свободный свитер

Велосипедки сейчас, возможно, и в моде, но это не новость. Принцесса Диана носила их еще в 80-х, в сочетании с удобными свитерами. Ей нравилось дополнять образ носками и кроссовками.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Как повторить: вы можете надеть для этого образа совершенно любые шорты-велосипедки в сочетании со свитером или худи оверсайз.

Костюм с юбкой

Принцесса Диана, как известно, часто носила комплекты, которые включали блейзер и мини-юбку, обычно их она из выбирала для деловых встреч. Этот розовый комплект такой шикарный, а ее массивные золотые серьги облагораживают образ.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Как повторить: хорошо в таком костюме с юбкой то, что его можно носить как вместе, так и по отдельности. Также вы можете по отдельности попытаться найти юбку и жакет. Выбирайте веселый цвет - он добавит яркости в ваш рабочий гардероб.

Блузки с эффектными рукавами

Выразительный рукав может мгновенно превратить блузку из унылой в роскошную. 80-е были временем, когда пышные плечи и рукава-фонарики были на пике популярности. Такие вещи принцесса Диана носила со многими своими нарядами.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Как повторить: сочетайте топ с оборками и в горошек с чем угодно: от черных джинсов до брюк или даже юбок миди.

Блейзеры принцессы Дианы

Она не могла удержаться от подплечников, которые были в моде в 80-х. Большие блейзеры с подплечниками были в тренде в это десятилетие. В этом шикарном образе она сочетала большой блейзер поверх простой белой водолазки с белыми джинсами. Она разбавила белый цвет коричневым поясом и дополнила образ коричнево-белой сумкой-тоут и лоферами.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Как повторить: возьмите свою любимую белую или кремовую кофту с длинным рукавом (можно и водолазку) и заправьте ее в белые джинсы или брюки. Наденьте сверху блейзер и добавьте коричневых аксессуаров и золотых украшений.

Университетская куртка Letterman

Куртки Letterman были еще одним важным трендом 80-х и имеют схожий крой с современными куртками-бомберами, которые мы видим в магазинах. Здесь принцесса Диана надела куртку "Филадельфия Иглз" поверх черной юбки и колготок, сделав типично нарядный образ более повседневным.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Как повторить: поскольку мерч американской команды в Украине найти не так просто, вы можете взять любой похожий бомбер зеленого цвета. Наденьте ее с черной юбкой и топом или черным платьем.

Блейзер и джинсы

Образ с этого фото, на котором Диана позирует в свитшоте с принтом, блейзере, джинсах и ковбойских сапогах, вероятно, тоже один их самых известных ее выходов. Этом луком часто вдохновляются.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Как повторить: для этого повседневного образа, не ищите ничего, кроме удобного свитшота с круглым вырезом, любимых джинсов и блейзера. И чтобы завершить образ, наденьте бейсболку и пару высоких коричневых сапог.

Шифоновое платье

На Каннском кинофестивале в 1987 году принцесса Диана появилась в этом великолепном нежно-голубом шифоновом платье. Шарф на шее — это тенденция, которая возвращается, и он добавляет самый элегантный штрих образу.

Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / Фото: Associated Press

Как повторить: если подобный образ вы захотите повторить для важного мероприятия, то выбирайте наряды из легкой струящейся ткани. Лучше всего подойдет шифон или шелк.

Стиль поло

Это отличный летний наряд. Диана выглядела в этом комплекте изысканно и стильно.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Как повторить: для такого наряда вам понадобатся лолосатые голубые брюки, топ или блуза. Носить такой наряд можно и в офис и на прогулку. Выбирайте легкие и натуральные ткани, ведь летом в таких будет более комфортно.

Коктейльные платья прямого кроя

Простое коктейльное платье было основным предметом гардероба принцессы Дианы и часто имело прямой крой. Это цветочное платье принцесса носила в июне 1997 года, что делало его идеальным летним нарядом.

Принцесса Диана и Элизабет Эмануэль / Фото: Getty Images

Как повторить: сейчас можно найти много вариантов подобных платьев в цветочный принт в совершенно разных цен и брендов. На более торжественные мероприятия лучше выбирать платья с бисером или вышивкой, а для повседневной носки рекомендуем обращать внимание на более лаконичные варианты.

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