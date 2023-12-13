Самый горячий тренд 2023 года: кто из знаменитостей носил топ-нагрудник

Конечно нагрудники известны человечеству очень давно и использовались они ранее, как часть доспеха, но с развитием моды, у них появилась и другая функция - украшать женское тело.
Одним из первых дизайнеров, которые включили нагрудник в свою коллекцию модной одежды был Ив Сен-Лоран, который в 1969 году презентовал слепок бюста немецкой модели и аристократки Верушки фон Лендорф для своей осенне-зимней коллекции Empreintes.
А вот в 1980-х годах другой модный экспериментатор - японский дизайнер Иссей Мияке - презентовал миру свое творение - акриловый нагрудник, который повторял изгибы женской груди и имел небольшую баску внизу.
Спустя годы различные дизайнеры не оставляют идеи с подобными аксессуарами и если 40 лет тому назад такая вещь считалась диковинкой, то сейчас пластиковые нагрудники можно увидеть в коллекциях многих дизайнеров. В 2023 году такой аксессуар стал настоящим трендом среди звезд и многие из них надевали нагрудники на красные дорожки и другие знаковые мероприятия. Предлагаем вспомнить, кто из звезд носил топ-нагрудник в 2023 году.
Дженнифер Лопес
Под конец года Джей Ло решила тоже показать, что она любит смелые луки и умеет их носить, поэтому пришла на мероприятие Women in Hollywood в синем топе от бренда Grace Ling из коллекции весна-лето 2024.
Рианна
Одним из самых шумных появлений года было выступление Рианны на Супербоуле, поскольку на сцену звезда вышла беременной. Также внимание публики привлекло и красное пластиковое бра певицы от Loewe, но она его носила в сочетании с комбинезоном.
Элли Голдинг
Британская певица появилась на церемонии BRIT Awards в нагруднике от бренда Cameron Hancock. Изделие было сделано для нее по индивидуальному заказу и имело имитацию мокрой ткани, что выглядело очень красиво и сексуально в сочетании с классическими черными брюками.
Люпита Нионго
Звезда фильмов Marvel посетила 76-ю ежегодную церемонию вручения премии "Тони". Актриса вышла на красную дорожку в серебряном нагруднике, который повторял форму ее грудной клетки и груди. Автором изделия является пакистанская художница и модельер Misha Japanwala.
Кьяра Ферраньи
Итальянский блоггер и инфлюенсер носила золотой нагрудник от Schiaparelli на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Свой необычный топ девушка дополнила синим платьем.
Саффрон Хокинг
На церемонию награждения Royal Television Society Programme Awards британская актриса пришла в серебряном нагруднике разработанном по индивидуальному заказу тоже брендом Cameron Hancock, который создал и нагрудник Голдинг. Форма изделия была волнистой и напоминала изогнутый металл.
Джулия Фокс
Эпатажная модель не раз появлялась на публике в нагрудниках в этом году, но особенно ей полюбился бренд Cameron Hancock, ведь его она носила особенно часто. Одним из запоминающихся появлений Джулии в нагруднике-корсете от это бренда был ее поход на презентацию фильма "Что-то, что вы сказали вчера вечером" в Нью-Йорке.
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