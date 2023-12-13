Самый горячий тренд 2023 года: кто из знаменитостей носил топ-нагрудник

Конечно нагрудники известны человечеству очень давно и использовались они ранее, как часть доспеха, но с развитием моды, у них появилась и другая функция - украшать женское тело.

Одним из первых дизайнеров, которые включили нагрудник в свою коллекцию модной одежды был Ив Сен-Лоран, который в 1969 году презентовал слепок бюста немецкой модели и аристократки Верушки фон Лендорф для своей осенне-зимней коллекции Empreintes.

А вот в 1980-х годах другой модный экспериментатор - японский дизайнер Иссей Мияке - презентовал миру свое творение - акриловый нагрудник, который повторял изгибы женской груди и имел небольшую баску внизу.

Спустя годы различные дизайнеры не оставляют идеи с подобными аксессуарами и если 40 лет тому назад такая вещь считалась диковинкой, то сейчас пластиковые нагрудники можно увидеть в коллекциях многих дизайнеров. В 2023 году такой аксессуар стал настоящим трендом среди звезд и многие из них надевали нагрудники на красные дорожки и другие знаковые мероприятия. Предлагаем вспомнить, кто из звезд носил топ-нагрудник в 2023 году.

Дженнифер Лопес

Под конец года Джей Ло решила тоже показать, что она любит смелые луки и умеет их носить, поэтому пришла на мероприятие Women in Hollywood в синем топе от бренда Grace Ling из коллекции весна-лето 2024.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Рианна

Одним из самых шумных появлений года было выступление Рианны на Супербоуле, поскольку на сцену звезда вышла беременной. Также внимание публики привлекло и красное пластиковое бра певицы от Loewe, но она его носила в сочетании с комбинезоном.

Рианна / Фото: Associated Press

Элли Голдинг

Британская певица появилась на церемонии BRIT Awards в нагруднике от бренда Cameron Hancock. Изделие было сделано для нее по индивидуальному заказу и имело имитацию мокрой ткани, что выглядело очень красиво и сексуально в сочетании с классическими черными брюками.

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Люпита Нионго

Звезда фильмов Marvel посетила 76-ю ежегодную церемонию вручения премии "Тони". Актриса вышла на красную дорожку в серебряном нагруднике, который повторял форму ее грудной клетки и груди. Автором изделия является пакистанская художница и модельер Misha Japanwala.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

Кьяра Ферраньи

Итальянский блоггер и инфлюенсер носила золотой нагрудник от Schiaparelli на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Свой необычный топ девушка дополнила синим платьем.

Кьяра Ферраньи / Фото: Getty Images

Саффрон Хокинг

На церемонию награждения Royal Television Society Programme Awards британская актриса пришла в серебряном нагруднике разработанном по индивидуальному заказу тоже брендом Cameron Hancock, который создал и нагрудник Голдинг. Форма изделия была волнистой и напоминала изогнутый металл.

Саффрон Хокинг / Фото: Getty Images

Джулия Фокс

Эпатажная модель не раз появлялась на публике в нагрудниках в этом году, но особенно ей полюбился бренд Cameron Hancock, ведь его она носила особенно часто. Одним из запоминающихся появлений Джулии в нагруднике-корсете от это бренда был ее поход на презентацию фильма "Что-то, что вы сказали вчера вечером" в Нью-Йорке.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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