Самый известный ключик в мире: история необычного украшения Tiffany & Co.

Это украшение - бестселлер бренда и у него даже есть своя маленькая легенда появления.

Ювелирная компания Tiffany & Co. - один из самых известных и романтизированных брендов в мире. Основан бренд был в Нью-Йорке в 1837 году ювелиром Чарльзом Льюисом Тиффани и прославилась в начале 20 века под художественным руководством его сына Луи Комфорта Тиффани. Однако, многие из нас знаю о Tiffany & Co. по романтической мелодраме 1961 года "Завтрак у Тиффани", где сыграла неподражаемая Одри Хепберн.

Хотя бренд производит много ювелирных изделий, которые довольно известны, одним из самых узнаваемых украшений все же является подвеска-ключик - Tiffany Keys. Появилось украшение относительно недавно в 2009 году. Как точно бренд решил запустить такую необычную коллекцию украшений неизвестно, однако существует легенда, что вдохновением для дизайна украшений стал набор искусно изготовленных старинных ключей из архива Tiffany & Co. Самые старые из найденных ключей датировались якобы 1880-ми годами.

Tiffany Keys / Getty Images

Ключи Tiffany изготовлены из различных благородных металлов среди которых: серебро 955 пробы, желтое золото в 18 карат, розовое золото и платина. Также в дизайне используются и драгоценные камни. Но главный акцент украшения - верхняя часть ключа и она бывает самой различной формы в которой угадываются: геральдическая лилия, короны, клевер, сердце и цветы.

Tiffany Keys / Getty Images

Среди знаменитостей, которые появлялись в Tiffany Keys была звезда "Гарри Поттера: Эммы Уотсон и певица Рианна.

Эмма Уотсон / Getty Images

Рианна / Getty Images

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