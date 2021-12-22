Самые популярные туфли 2021 года: кто из звезд надевал слинбэки от Dior

Сегодня мы поем оду этим великолепным туфлям на штрипке, которые покоряют сердца модниц уже пять лет.
Туфли-слинбэки J'Adior со штрипкой на пятке были впервые представлены в сентябре 2016 года на показе Christian Dior Весна-Лето 2017 в Париже. Сегодня эта модель украшает ноги многих знаменитостей и it-girls.
Звездные красавицы и ранее часто надевали эти слинбэки на разные мероприятия, но в 2021 году они завоевали особую любовь и дополняли образы не только на показах бренда, но и на многих красных дорожках. Более того, нам кажется, что это одна из самых популярных моделей этого года, поэтому предлагаем узнать об культовых слинбэках немного больше.
Итак, эти туфли примечательны тем, что были созданы креативным директором Модного дома Dior Марией Грацией Кьюри для ее дебютной коллекции на этом посту. Она стала первой женщиной возглавляющей бренд, поэтому, чтобы заявить о себе, ее первая коллекция для Dior должна была взорвать модный мир новыми идеями, что и случилось, ведь на подиуме представили лаконичные футболки с феминистическими лозунгами (включая футболку с названием эссе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи "Мы все должны быть феминистками"), а также эти великолепные совершенно ни на что не похожие слинбэки с лаконичным мысом, грубыми широкими белыми лентами и удобной колодкой.
Интересно, что необычный изогнутый каблук также получил свое название – pied-de-chèvre (что в переводе с французского означает "козья ножка") и он повторяет очертания каблука, который был представлен на показе Dior Haute Couture осень-зима в 1962 году.
Для создания одной такой пары обуви нужно выкроить 32 детали из кожи и присоединить к ним укрепляющие элементы. Классические же J'Adior состоят из двухцветной ленты из хлопка с вышитой надписью, плоского банта, кожаной подошвы со звездой - талисманом Кристиана Диора.
Но сейчас туфли J'Adior бывают нескольких видов: на низком каблуке, на среднем и на высоком. Также их изготовляют в разных оттенках, текстурах, принтах и материалов чем неоднократно пользовались звезды, модели и даже первые леди. Стоит такая модель от 950 до 1150 долларов.
Классические J'Adior пользовалась наибольшим успехом.
Также были и те, кто выбирал модели в других цветах.
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